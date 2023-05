Cienfuegos cumple con requisitos para Secretaría del INE: Taddei; confía en consenso

La consejera presidenta del INE se dijo confiada en que se logre un consenso para determinar quien ocupará la secretaría ejecutiva del INE, ya que hasta el momento Cienfuegos no ha logrado conseguir los ocho votos que se requieren para su nombramiento.

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).- Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que Flavio Cienfuegos, a quien propuso para ocupar la secretaría ejecutiva de este organismo, cumple con todos los requisitos que establece la ley para ejercer dicho cargo.

“Sería incapaz de proponer algo que no estuviera correctamente fundamentado, tiene que cumplir con todos los requisitos que la ley establece y tener todas las facultades para ejercer el cargo. Con esa tranquilidad hago la propuesta, porque de otra manera no tendría el sustento de hacer ninguna propuesta”, enfatizó la consejera presidenta del INE

“Nunca existió tal irregularidad”, agregó al referirse a las presuntas irregularidades de las que se señala a Cienfuegos mientras estuvo al frente de la dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2019.

Asimismo, sostuvo que no existe resistencia para que se lleven a cabo lo nombramientos, pese a que desde hace tres semanas los consejeros se encuentran negociando la designación de quienes encabezarán diversas coordinaciones, entre direcciones ejecutivas y unidades técnicas, que forman parte del primer nivel del INE.

“No hay resistencia para los nombramientos. Hay una reflexión y un análisis correcto que debe de darse sobre los procesos de conformación de los expedientes y características que deben de tener”, sostuvo Taddei, quien agregó que hasta el momento ningún nombre ha sido retirado de la mesa para que sea analizado y discutido.

En el caso particular de Cienfuegos, aseveró que no tiene ver con un tema de falta de capacidad. “No se ha mencionado la falta de capacidad, no es un argumento [para que Cienfuegos pueda ser elegido], son otras las valoraciones que está haciendo cada consejería”, dijo.

Por el contrario, añadió, cuenta con una “enorme capacidad que él ha desarrollado a lo largo de su vida en el servicio público”. “Creo que cuenta con todas las características necesarias: conocimiento del Instituto, de las áreas que lo integran, de la coordinación que debe existir entre las oficinas centrales y delegacionales y el concurso en materia de coincidencia con los institutos locales electorales”, destacó.