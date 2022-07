Claudia Morales Reza es nombrada presidenta del Conapred; llevaba 2 años sin titular

El Conapred se quedó sin cabeza desde junio de 2020, luego de que Mónica Maccise Duahye renunciara a su cargo.

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobernación (Segob) nombró a Claudia Morales Reza, representante de la comunidad wixárika de Jalisco, como nueva titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

En el evento encabezado por Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, mencionó que el nombramiento vino por órdenes del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El ejercicio de la facultad que le confiere los artículos 26 y 28 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación he tenido a bien designarla presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por un periodo de cuatro años”, leyó Encinas el documento que posteriormente le entregó a Morales Reza.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado 11 de agosto de 2020, que la próxima titular del Conapred estaría entre Morales Reza; Olga Santillán Rodríguez, tepehuana del sur de Durango; y Mónica González, del pueblo de Cucapá, Baja California. Sin embargo, es hasta poco más de dos años que se designa a la nueva titular.

El pasado 19 de junio de 2019, la entonces titular Mónica Maccise Duayhe presentó su denuncia luego de los señalamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador por la realización de un foro de discusión sobre el racismo, donde invitó a varias personas, entre las cuales se encontraba Chumel Torres, comediante que ha insultado de distintas formas y en reiteradas ocasiones al hijo del Presidente.

“Creo que [Mónica Maccise] no debió convocar a ese foro y quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda la libertad, pueden decidir no trabajar en el Gobierno”, mencionó en aquella ocasión el Ejecutivo.

Previamente, el Presidente dijo desconocer la existencia del Conapred, así como de su titular, a pesar de que el pasado 19 de noviembre de 2019, Olga Sánchez Cordero, entonces Secretaria de Gobernación, anunció que a petición de López Obrador, Maccise tomaría el cargo.