Minoría dentro de la minoría: indígenas, afros, adultos mayores también son LGBT+

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).– Dentro de la comunidad LGBTQ+, también hay miembros de pueblos indígenas, afromexicanos, adultos mayores y con discapacidades que han sido invisibilizados y doblemente discriminados. Ellos, ellas y elles enfatizan que en uno de los países líderes en homofobia también tienen derechos sexuales, por lo que llaman a poner su existencia sobre la mesa.

Sólo por orientación sexual e identidad de género, sin considerar pertenecer a un grupo minoritario históricamente excluido, del 2012 a marzo del 2022 el Consejo Nacional contra la Discriminación (Conapred) ha registrado mil 175 quejas de prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, servicios públicos y en cultura, recreación y esparcimiento.

“Se les dice que son personas enfermas, que no merecen respeto, que no son iguales al resto. Esta discriminación hace que se vean forzadas a ocultarse, a no expresarse y a no ejercer sus derechos. Es frecuente que este rechazo y acoso sistemático afecte su salud e incluso que tengan mayor probabilidad de desear terminar con su vida”, concluyó el Conapred y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con los resultados de la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 (ENDOSIG), donde el 9 por ciento de los participantes era adulto mayor.