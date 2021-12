Usuarios citan a “Besotón” contra homofobia en Six Flags; abren queja en el Conapred

Usuarios y visitantes del parque de diversiones alzaron críticas frente a las acciones discriminatorias de los directivos de Six Flags contra una pareja gay.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).– El Consejo Para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED-CdMx) informó que abrió un expediente de queja en contra del parque de diversiones Six Flags debido a la discriminación que los directivos de la empresa manifestaron contra una pareja homosexual que se dio un beso en sus instalaciones.

“Se abrió expediente de queja sobre el caso de discriminación suscitado en un parque de diversiones; se atenderá en términos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CdMx para la reparación a las víctimas y medidas de no repetición”, indicó por medio de Twitter.

Se abrió expediente de queja sobre el caso de discriminación suscitado en un parque de diversiones; se atenderá en términos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX para la reparación a las víctimas y medidas de no repetición. — COPRED CDMX (@COPRED_CDMX) December 30, 2021

Además, usuarios de redes sociales convocaron a un “Besotón” masivo afuera del parque de diversiones, al cual criticaron por su respuesta homofóbica frente a la pareja, a la vez que las redes sociales de Six Flags publicaron el 26 de junio una fotografía en apoyo a la comunidad LGBT+ con la etiqueta #LoveIsLove.

“MAÑANA todes a @SixFlagsMexico en muestra de nuestro rechazo a la homofobia ejercida por el personal de este parque. No más homobofia. No más odio”, escribió The Predatory Pose en Twitter, junto con un cártel que convoca a la comunidad a manifestarse este jueves a las 16:00 horas en las inmediaciones del sitio.

No más odio.#SixFlagsDiscrimina@YaajMexico @ItGetsBetterMx @CasaFridaLGBT pic.twitter.com/5MaKiBUsyf — The Predatory Pose MX (@TPPose) December 30, 2021

“Que dice @SixFlagsMexico que podemos ser LGBT+ si les damos dinero pero no nos atrevamos a demostrarnos afecto en su parque”, reclamó el usuario Héctor Trejo.

Que dice @SixFlagsMexico que podemos ser LGBT+ si les damos dinero pero no nos atrevamos a demostrarnos afecto en su parque. https://t.co/M4HIXnoyGO — Héctor Trejo (@HectorTrejo) December 30, 2021

Usuarios exhibieron en un video distribuido en Internet, a uno de los encargados del parque, acompañado de elementos de seguridad, hablar con varios asistentes y explicando el porqué una pareja no se debería dar un beso en público, después de que se diera a conocer que una pareja homosexual se dio un beso dentro de las instalaciones y fue sacado de la fila en la que se encontraba para subirse a una de las atracciones.

“Nos señalaron, sacaron de la fila y amenazaron con sacarnos del parque por no cumplir el reglamento de ‘ambiente familiar’. Por lo menos 10 parejas en la misma zona estaban besándose pero ellos no fueron señalados ni amedrentados”, detalló el usuario @giov_ en su denuncia pública.

SIX FLAGS RESPONDE: TENEMOS UNA POLÍTICA DE AMBIENTE FAMILIAR

Por medio de un comunicado, Six Flags indicó que buscaba mantener un “ambiente familiar” que disuadía a los visitantes de ser “demasiado afectuosos” durante su visita en el parque de diversiones, la cual se aplicaba de manera indistinta.

“Esta política se aplicaba por igual a todos los visitantes, independientemente de su raza, religión, género u orientación sexual”, explicó.

Visitantes cuestionaron que Six Flags aplicara la política sin importar la orientación sexual, puesto que compartieron fotografías de parejas heterosexuales que se besaban al interior del parque de diversiones. “¿En estos casos no aplicaba lo de ser ‘demasiado afectuosos’?”, recalcó el usuario Antonio Rosas.

No mamen. pic.twitter.com/pKMDrChPpO — Antonio Rosas (@SoyTonyRosas) December 30, 2021

La empresa terminó por indicar que eliminó la política sobre el comportamiento afectuoso después de las críticas recibidas por parte de sus visitantes. Sin embargo, el comunicado no incluyó una disculpa pública a los afectados.