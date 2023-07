El peso amanece poderoso: el dólar afloja el piso de los 17 y cotiza hasta en 16.83

Hoy se dieron dos buenas noticias para la economía de México y de Estados Unidos. Por una parte, el dato de la apreciación del peso frente al dólar americano y, por otra, la reducción de la inflación en Estados Unidos, la cual alcanzó su punto más bajo en más de dos años: tres por ciento en junio.

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- El “súper peso” mexicano amaneció poderoso, ya que el dólar rompió la barrera la de las 17 unidades, pues cotizó esta mañana en 16.83 pesos, su nivel más bajo desde diciembre de 2015, es decir, en casi ocho años.

A las 07:10 horas, tiempo de la Ciudad de México, el precio del dólar en México se ubicaba en los 16.83 pesos, lo que significa una apreciación de 1.17 por ciento y registrando un nuevo mínimo del año, de acuerdo con los datos en tiempo real de Investing.com.

El “súper inició la jornada de este miércoles con una fuerte apreciación frente al dólar estadounidense, que coincide con la reducción de la inflación de Estados Unidos, la cual alcanzó su punto más bajo en dos años: tres por ciento en junio.

Después de dos años de precios dolorosamente altos, la inflación en Estados Unidos alcanzó su punto más bajo en más de dos años: tres por ciento en junio, comparado con los 12 meses previos; una señal de que los constantes incrementos de la Reserva Federal a las tasas de interés han desacelerado el alza de los precios en la economía en general.

La cifra de inflación reportada el miércoles fue menor a la tasa anual de mayo de cuatro por ciento, aunque sigue superando la meta de la Fed de dos por ciento. En los últimos 12 meses, los precios de la gasolina han bajado, los alimentos se han encarecido más lentamente y los vehículos usados cuestan un poco menos.

Asimismo, el pasado 7 de julio, la inflación en México registró una disminución al ubicarse en 5.06 por ciento durante el mes de junio lo cual es una reducción de 2.93 puntos porcentuales frente al 7.99 por ciento que obtuvo en el mismo mes de 2022.

De acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación general subió un 0.10 por ciento frente a mayo de este 2023. En junio del año anterior, el incremento fue de 0.84 por ciento.

De igual forma, el Inegi publicó esta mañana la actualización del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), el cual subió un 1.0 por ciento mensual en mayo de 2023, con respecto a abril del año en curso.

Por medio de un comunicado, el Instituto detalló que dicho indicador —que incorpora los sectores de minería; generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; construcción e industrias manufactureras— también aumentó 2.8 por ciento en su comparación anual.