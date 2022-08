Los casos COVID bajan 26% en la primera semana de agosto en Europa, informa ECDC

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS).- Los casos de la COVID-19 en Europa bajaron un 26 por ciento en la semana del 1 al 7 de agosto, consolidando la tendencia al descenso de las últimas tres semanas y con una tasa de 632.9 positivos por cada 100 mil habitantes, según los datos publicados este jueves por el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

Las tasas de casos también están disminuyendo entre las personas de 65 años o más, aunque a un ritmo más lento: 749.7 casos por cada 100 mil habitantes, lo que corresponde a un descenso del 21 por ciento en comparación con la semana anterior. La tasa de notificación de casos en este grupo de edad sigue siendo alta, con un 58 por ciento del máximo de la pandemia.

A pesar de una tendencia general a la baja en la Unión Europea, algunos países siguen experimentando aumentos en las tasas de casos, impulsados por BA.4/BA.5. Cuatro países (Hungría, Letonia, Lituania y Rumanía) han notificado aumentos en la tasa global de notificación de casos de la COVID-19 durante siete semanas o más.

