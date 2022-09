Ricardo Monreal parece más oposición a Morena que Osorio Chong, revira líder del PRI

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), declaró esta tarde que el Senador Ricardo Monreal parece más opositor a Morena que Miguel Ángel Osorio Chong.

“Voy a ser muy claro y muy conciso, contundente: yo quisiera que esa vehemencia que tiene el coordinador del grupo parlamentario para atacar al dirigente de su partido o atacar a su partido, la tuviera para señalar lo que no ha hecho este Gobierno porque pareciera más opositor a Morena el Senador Ricardo Monreal, que merece todo mi respeto, que el coordinador de los senadores del PRI en la Cámara Alta”, dijo el líder nacional del PRI en conferencia de prensa.

Lo anterior surge en respuesta a los dichos de Osorio Chong respecto a “Alito” Moreno, ya que explicó el pasado sábado que un grupo de priistas solicitará en las próximas semanas la salida adelantada de Moreno Cárdenas, luego de que faltara a su palabra al apoyar el proyecto de militarización de la Guardia Nacional.

“Vamos a pedirlo con seriedad, con oficio en las próximas semanas, ya sabemos su contestación, pero lo que queremos es que legalmente, con la obligación de los estatutos, pueda llamarse a elecciones antes de agosto (2023) para la renovación, si es que no quiere salirse ahora”, dijo el coordinador de la bancada del PRI en el Senado entrevistado luego de asistir como uno de los invitados especiales al Primer Informe del Gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Kuri González.

Esta tarde, Moreno destacó que cumplirá su periodo tal como fue definido en su momento y que no lleva un acuerdo “en lo oscuro” con nadie, dado que su acuerdo es con la gente.

“Yo voy a cumplir mi periodo estatutario para el que fui electo, yo no, como muchos de ellos, me pusieron con el dedo o con la decisión, yo gané con casi dos millones de votos un proceso interno en el PRI, gané en las 32 entidades federativas y mi compromiso es con la militancia. Y nosotros no tenemos ningún acuerdo en lo oscuro con nadie, el acuerdo de nosotros es con la gente”.