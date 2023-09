¿Qué ofrece el iPhone 15? Cámara de 48 megapíxeles, puerto USB-C, botón de acción...

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS).- Apple ha actualizado su familia de smartphones más avanzada con los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max, que además de incorporar el puerto USB-C y un botón de acción, y están potenciados por el nuevo Chip A17 y fabricados con titanio para ser más resistentes y ligeros.

Los iPhone 15 Pro presentan los bordes más delgados en un iPhone y están fabricados con una aleación de titanio, un material duradero y ligero, con un acabado pulido y un marco interno de aluminio 100 por cien reciclado. En el frontal incorporan una protección cercamic shield, y están disponibles en dos tamaños de pantalla: 6.1 pulgadas el iPhone 15 Pro y 6.7 pulgadas el Pro Max.

Apple incorpora en estos smartphones el botón de acción que ya introdujo el reloj Apple Watch Ultra el año pasado. Sustituye el interruptor que permitía activar o desactivar el sonido, para ofrecer ahora nuevos accesos rápidos a la cámara, la linterna, las notas de voz o la traducción.

La pantalla Super Retina XDR mantiene la isla dinámica en la parte superior y ofrece la función siempre encendido. Asimismo, introduce una nueva experiencia denominada Stand by, que se activa cuando el móvil está cargando la batería, y que hace que la pantalla muestre información básica y útil como la hora o las alarmas.

PROCESADOR A17 PRO

El rendimiento de estos equipos esta respaldado por un nuevo procesador A17 Pro, el primero de tres nanómetros y litografia ultravioleta. Cuenta con 19 mil millones de transistores y, según Apple, se usan todos para mejorar el rendimiento, la eficiencia y los servicios.

Se compone de seis núcleos, dos de ellos de alto rendimiento y cuatro de eficiencia. También cuenta con un neural engine de 16 núcleos, el doble de rápido, para las funciones de inteligencia artificial, con capacidad para realizar 35 billones de operaciones por segundo.

Integra también motores dedicados a funciones avanzadas para la grabación de vídeo y dado que el dispositivo introduce un conector USB-C, también un controlados USB 3 para transferencias de hasta 10gbps con velocidades 20 veces más rápidas que USB 2.

Para la GPU de nivel profesional cuenta con seis núcleos y es un 20 por ciento más rápida para facilitar el rendimiento sostenido en videojuegos e introducir el soporte para la tecnología de trazado de rayos (ray tracing).

Introducing iPhone 15 Pro, iPhone 15, Apple Watch Series 9, and Apple Watch Ultra 2. All that and more news from the #AppleEvent.

— Apple (@Apple) September 12, 2023