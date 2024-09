Equipos médicos en Gaza concluyen campaña de vacunación contra la poliomielitis

Deir Al-Balah, Franja de Gaza, 12 de septiembre (AP) — Los equipos médicos en Gaza están terminando el último día de una campaña de vacunación de emergencia contra la polio tras el descubrimiento del primer caso conocido de la enfermedad en el territorio en más de 25 años, informó el jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El doctor Rik Peeperkorn, representante de la agencia sanitaria de la ONU, refirió a los periodistas en una conferencia de prensa desde Gaza que los trabajadores sanitarios habían vacunado a más de 552 mil niños menores de cinco años. Utilizaron una nueva vacuna antipoliomielítica oral dirigida al tipo específico de poliomielitis observado en Gaza, que es una cepa mutada que se originó en una vacuna oral más antigua.

Peeperkorn indicó que la OMS y sus colaboradores todavía tienen que hacer un análisis final de cuántos niños fueron realmente cubiertos, pero añadió que fue más de lo esperado.

UNICEF is on the ground for the 3rd phase of the emergency #Polio vaccination campaign that started today in northern #Gaza_Strip. Thanks to Palestinian MoH, @UNICEF, @WHOoPt, @UNRWA & all partners, we continue to spare no effort to stop the polio outbreak. pic.twitter.com/xbApZPfCxt

