Más de 50 mexicanos pierden sus ahorros y el sueño de estar en el Mundial de Qatar

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– El sueño de los aficionados de ir al Mundial de Qatar para apoyar a la Selección Mexicana fue aprovechado por un joven que estafó a más de 50 mexicanos, algunos residentes en Estados Unidos, con la venta de boletos para los partidos y hospedaje.

La historia de estos mexicanos, que algunos ya no podrán ir al Mundial de Qatar luego de que perdieron todos sus ahorros, comenzó hace cinco meses cuando Bernardo Benjamín Revelo Oñate, un joven originario de Celaya, Guanajuato, los contactó a través de grupos de Facebook creados por los propios aficionados en donde se intercambian o compran boletos para los partidos.

El joven, quien ya está denunciado ante las autoridades, presuntamente cometió el fraude ofreciendo paquetes falsos de hospedaje y boletos para los partidos de la Selección Mexicana. Con engaños, logró robar a sus víctimas montos que van desde los 10 mil hasta los 200 mil pesos para sumar un total de 2 millones de pesos, dinero con el cual huyó. Hasta el momento no se sabe nada de él.

De acuerdo con su testimonio, el joven de 26 años enviaba a sus víctimas una imagen donde decía que él había salido sorteado por la FIFA para una serie de boletos donde traían su nombre; les enviaba una copia de su identificación; un documento que certificaba que estuvo registrado como regidor en el municipio de Celaya en el 2018, y copia de su estado de cuenta para generar confianza.

Sin embargo, su engaño quedó al descubierto, ya que tras varios meses de no liberarles los trámites correspondientes, como el acomodo de hospedaje para la aprobación de la Hayya Card (un documento que se expide y se exige a todas las personas que asisten a cualquiera de los partidos de la Copa Mundial), los afectados empezaron a sospechar que algo estaba mal.

Fue entonces que Mario Urrea, miembro de los grupos de Facebook “Corazón Azteca” y “Mexicanos al Mundial Qatar 2022”, publicó su situación y empezaron a aparecer más personas afectadas, quienes habían transferido cada uno cantidades de hasta 200 mil pesos. Hoy el monto total ya suma 2 millones de pesos.

“Como por el 10 de octubre yo me desespero y lo publico en redes sociales; escribo que esa persona no me ha cumplido, que tengan cuidado y que no vayan a caer con él. Ahí es donde me cae la sorpresa de que me empiezan a contactar más de 50 personas y me cuentan sus historias”, explicó.