Tenoch Huerta es reconocido en el FIC de Los Cabos; exige historias con gente morena

Los Cabos, Baja California Sur, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El actor Tenoch Huerta fue reconocido con el premio Sin Fronteras por el Festival Internacional de Cine de Los Cabos durante la clausura encuentro cinematográfico en donde aprovechó para señalar la urgencia por la falta de narrativas en México protagonizadas por personas morenas.

“Tres por ciento de los protagonistas del cine nacional son morenos, cuando somos el 80 por ciento de la población, no somos minoría, pero en la narrativas sí. 100 por ciento de los crímenes violentos que suceden en las películas, series y telenovelas son perpetuados por gente de piel morena, cero por ciento por personas de piel blanca”, denunció Huerta después de recibir el premios de las manos del actor Alfonso Dosal.

El actor reconocido por su activismo en contra del racismo e integrante de la organización Poder Prieto que busca “erradicar el racismo sistémico y promover la empatía, el gozo y la representación digna”, destacó la falta de representación de pieles morenas en las pantallas mexicanas.

“Hay una sobrerepresentación de hasta un 80 por ciento de las narrativas de un tono de piel y una subrepresentación de la inmensa mayoría de los habitantes de este país. ¿Es algo contra la gente de piel blanca? No. ¿Es algo en contra de los privilegiados? No, Es algo a favor de nosotros, de todos, todas y todes. Esta lucha no nos divide porque divididos estábamos desde hace 500 años, lo que pasa es que ahora ya hablamos, lo que pasa es que ya tenemos micrófonos, lo que pasa es que ya nos escuchan, lo que pasa es que ya ya nonos callemos, lo que pasa es que ya es que ya no bajamos la mirada, lo que pasa es que ya es que ya no bajamos la cabeza, lo que pasa es que ya es que ya no bajamos los brazos, lo que pasa es que ya no vamos a detenernos ni un día más y seguiremos luchando con todas, todos y todes porque esta es tarea de todas, todos y todes, nos corresponde, es el momento, es la oportunidad y no nos dejemos pasar”, destacó.