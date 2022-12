Sin nuestro maíz no hay país, está claro. Pero EU usa T-MEC para imponer transgénico

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– A través del T-MEC, el Gobierno de Estados Unidos impuso a México hasta 2025 la venta de maíz amarillo transgénico –contaminado con glifosato– que ni siquiera su población quiere por los daños a la salud que se han evidenciado durante los juicios derivados de miles de demandas. Pero lo hace como parte de la ambición de empresas como Bayer-Monsanto de controlar las semillas y la alimentación del mundo, alertó Cristina Barros, investigadora sobre alimentación y miembro de Sin Maíz no hay País.

Actualmente, la producción mexicana de maíz blanco para tortillas es autosuficiente, pero se sigue dependiendo de la importación de maíz amarillo para el alimento del ganado. En el ciclo octubre 2021-2022, se produjeron 3 mil 183 toneladas y se importaron 16 mil toneladas de maíz amarillo, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura. Sin embargo, como el maíz amarillo que nos exportan estados graneros como Iowa o Illinois es transgénico, el gobierno mexicano planteó prohibir su importación rumbo a 2024 por daños a la salud y en defensa de la biodiversidad de maíces nativos, y del patrimonio biocultural.

Ante la advertencia estadounidense de apelar al T-MEC por los daños económicos a sus agricultores que implicaría esta política interna, la Secretaria de Economía Raquel Buenrostro viajó a Washington para negociar. Este miércoles informó que México ofreció a Estados Unidos ajustar el decreto presidencial para extender hasta 2025 el plazo para iniciar con la prohibición del maíz amarillo genéticamente modificado.

“Nos dicen que debemos de comprar un maíz que su población está rechazando. Estados Unidos podría producir maíz amarillo híbrido (no genéticamente modificado), que es igual de productivo. No lo hacen porque lo que quisieran empresas multimillonarias como Bayer-Monsanto es apoderarse de las semillas del mundo y tener en un puño la alimentación del mundo; lo que no es ético”, dijo Barros en entrevista, en el marco de la advertencia de la administración de Joe Biden y mientras el Conacyt concreta las alternativas al uso del herbicida glifosato, potencialmente cancerígeno, con bioinsumos y técnicas de agroecología.