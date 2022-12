Paul Silas, exjugador de NBA y primer entrenador de LeBron James, muere a los 79 años

Por Tim Reynolds

WASHINGTON (AP).- Paul Silas, integrante de tres equipos campeones de la NBA como jugador y el primer entrenador de LeBron James en la liga, ha fallecido, anunció su familia el domingo. Tenía 79 años.

La familia dio a conocer el fallecimiento a través de los Rockets de Houston, para quienes Stephen, hijo de Silas, es coach de segunda generación. El Boston Globe fue el primer medio en informar sobre la muerte de Silas. Paula Silas-Guy, su hija, le comentó a The New York Times que su padre había fallecido el sábado por la noche de un paro cardiaco.

Paul Silas was a three-time NBA champion and a premier rebounder and defender during his 16 seasons before serving as coach for over two decades, including several years with Stephen working alongside him. pic.twitter.com/T96CohogP6

Paul Silas inició su carrera como entrenador en un periodo de tres años al frente de los entonces Clippers de San Diego a partir de 1980. Después de más de una década como asistente, volvió a ser entrenador en jefe y pasó tiempo con los Hornets de Charlotte, los Hornets de Nueva Orleans, los Cavaliers de Cleveland y los Bobcats de Charlotte.

Llevó a cuatro de esos equipos a los playoffs, ganando exactamente 400 partidos —387 en la temporada regular, 13 más en la postemporada.

RIP to Hall of Famer, 3X NBA Champion, and my guy Paul Silas. Paul made a huge contribution to the game of basketball and will be sorely missed! Cookie and I send our prayers and condolences to the entire Silas family 🙏🏾❤️

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) December 11, 2022