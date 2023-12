ENTREVISTA | Marcelo recuerda 25 años del saqueo: esos son, el PRIAN, con Xóchitl

Marcelo Ebrard Casaubón recordó cómo hace 25 años el PRI y el PAN se aliaron para aprobar un rescate bancario que a la fecha los mexicanos siguen pagando. “A partir de ese momento esa alianza tuvo una dimensión de otra naturaleza, creo yo o cuando menos es uno de los momentos estelares y hoy en esta contienda electoral es clarísimo que la alianza del PAN y el PRI defiende esas decisiones, tienen que defenderlas”, declaró en entrevista con “Los Periodistas”.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– Marcelo Ebrard Casaubón fue uno de los diputados que hace 25 años votó en contra del rescate bancario que los legisladores del PRI y el PAN acordaron avalar para que una deuda de privados fuera cubierta por todos los mexicanos. Hoy el excanciller considera que debe reabrirse el caso para que las nuevas generaciones conozcan por qué siguen pagando por esa decisión.

“Es una decisión con implicaciones del gran calado de profundidad y que siguen afectando a México, a las mexicanas y a los mexicanos. Es algo que no debemos olvidar y es parte de la información que deben tener también las nuevas generaciones de qué se trata el próximo proceso electoral. Entonces yo creo que sí es muy relevante que se actualice esta información, se presente, se discuta y la tengamos presente para las decisiones que habrán de venir el año que entra”, comentó Ebrard Casaubón en “Los Periodistas”, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

El 12 de diciembre de 1998 fue aprobado en la Cámara de Diputados el Fobaproa, un fideicomiso mediante el cual se convirtió en deuda pública el rescate bancario de empresarios, banqueros y políticos cuyas responsabilidades quedaron impunes por decisión del PAN y PRI. En ese entonces, el rescate equivalía a 600 mil millones de pesos, un monto que se ha duplicado y anualmente se paga alrededor de 50 mil millones de pesos sólo por concepto de intereses. A enero de 2023 se ha pagado por el Fobaproa 1 billón 280 mil millones de pesos.

Ebrard Casaubón recordó cómo se hizo esta alianza entre el PRI y el PAN “basada en muchas complicidades” en la que Vicente Fox, entonces Gobernador de Guanajuato, “tuvo como uno de sus principales asesores en esos momentos a Roberto Hernández que era el dueño de Banamex que fue un banco que se incluyó en Fobaproa que no cumplía con las estipulaciones que había hecho el propio Gobierno para incluir un banco”.

“A partir de ese momento esa alianza tuvo una dimensión de otra naturaleza, creo yo o cuando menos es uno de los momentos estelares y hoy en esta contienda electoral es clarísimo que la alianza del PAN y el PRI defiende esas decisiones, tienen que defenderlas, es lo que han hecho en el poder, cuando tú estás en el poder y tomas decisiones tienes que responder por ellas y no puedes deslindarte tan fácil”, señaló.

Varios personajes que fueron clave en este rescate bancario se han sumado a la campaña de Xóchitl Gálvez: es el caso del coordinador de la precampaña, el panista Santiago Creel Miranda, uno de los diputados en avalar en la sesión de hace 25 años el rescate bancario; de José Ángel Gurría, el Secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo, que construye el plan de nación de la oposición, así como de Fernando Gómez Mont, el encargado del tema de Justicia de Xóchitl Gálvez que se desempeñó como abogado del banquero Carlos Cabal Peniche, quien financió campañas del PRI y que al mismo tiempo resultó beneficiado en el rescate bancario.

También fueron partícipes Vicente Fox, quien como Gobernador de Guanajuato participó junto con Diego Fernández de Cevallos en las negociaciones con el Gobierno, ambos hoy en día son impulsores de la campaña de Xóchitl; Felipe Calderón, quien era el dirigente del PAN.

“Los principales arquitectos, artífices de esa alianza, pues hoy los ves en el equipo, pues con Xóchitl Gálvez y representando al PRI y al PAN, simplemente son los mismos. Imagínate tú poner a José Ángel Gurría a organizarte tu plan de Gobierno, José Ángel Gurría fue el Secretario de Hacienda de México en la época de Ernesto Zedillo, que además no vive ni siquiera en México”, criticó Marcelo Ebrard.

El excanciller planteó que esa generación que hizo sus acuerdos y esos personajes están organizados y siguen en la arena política presentándose como una opción cuando las decisiones que tomaron son las que condujeron al país al estancamiento.

“(Ellos) son las que provocaron en nuestro país muchísimo sufrimiento porque se agudizó la pobreza al país y finalmente México ahora pues tiene otras posibilidades, pero sin embargo, ellos están ahí presentes, ellos son los que han hecho y tomados esas decisiones y ahí están ahí los podemos ver a la luz pública y todavía se presentan para la contienda. Bueno, pues ya sabemos lo que significan, si quieres regresar y apoyar esas decisiones pues entonces habría que respaldar ese tipo personalidades son las que están en torno al PAN y al PRI”, refirió.

Marcelo Ebrard dijo que el bloque opositor sumaron a su proyecto a José Ángel Gurría porque están tratando de presentar la visión que tienen y que siempre va a estar cifrada en el pasado que ya fracasó. “Ellos ya gobernaron, tomaron una serie de decisiones estratégicas muy lesivas, esta (el Fobaproa) es una de ellas, y lo están defendiendo porque no tienen otro argumento, ¿cuál sería otro argumento? pues tendrían que reconocer que fracasó su modelo, no solo porque hubo mucha corrupción, sino porque de suyo favorece una gran desigualdad en el país, sino eso no se iba a poder sostener en el largo plazo, no lo aceptan y no solo eso, creen que pueden tener éxito regresando a estas personalidades, como puede ser Gurría, u otros de los que los acompañan”, indicó.

Ebrard sostuvo cómo a 25 años el modelo y las ideas primordiales que presentaron quienes hoy integran la oposición fracasaron, “no sólo por una persona sino porque sus ideas estaban esencialmente equivocadas, es decir, debilitar al máximo la presencia del Estado, su intermediación social, privatizaron demasiados servicios públicos, desaparecieron muchas posibilidades industriales de México, entonces sus ideas tenían graves problemas y para poder ser implementados con éxito iban a llevar una desigualdad muy grande”.

“Hoy en día lo único que están haciendo es una reedición con los mismos personajes del mismo proyecto que defendieron durante un largo periodo, quizá más de tres décadas, y su sistema de pensamiento también fracasó, pero no lo admiten. Hoy en día México tiene otro paradigma que se ha dado en llamar la Cuarta Transformación, cuyos principios básicos tienen el apoyo muy mayoritario de la población en México entonces el paradigma que plantea el PRI y el PAN está esencialmente derrotado, pero no pueden abandonarlo porque ellos lo crearon entonces no pueden ser otra cosa”, refirió.

El excanciller quien en esa época era Diputado sin partido, luego de haber llegado al Congreso de la mano del Partido Verde, encaró en ese entonces a José Ángel Gurría, quien se desempeñaba como Secretario de Hacienda de Zedillo demándalo que explicará a cuánto ascendían los pasivos del Fobaproa. “Tenemos un Secretario de Hacienda irresponsable porque ni contesta preguntas ni responde de sus hechos”, cuestionó Ebrard a Gurría un año después de aprobado el rescate bancario.

“Lo mismo que le dijimos a Gurría hace 25 años, se lo diríamos hoy. No quería darnos el total de los pasivos, Zedillo y Gurría querían ocultarle al Congreso el monto del crédito que habían asumido sin permiso. Es una violación yo diría esencial de la Constitución. Jamás respetaron la ley, ahora nos hablan mucho la ley. Por favor, si la Constitución dice ‘todo crédito o deuda que el país asuma debe ser autorizado por el Congreso’ y le dieron la vuelta es una violación a la Constitución. Luego actuaron juntos para no solo no quitar todo lo irregular del paquete de rescate bancario, el Fobaproa, sino además para pasar como si nunca hubiera habido esa violación a la Constitución, una cosa muy cínica. Ellos no van a dejar de ser eso, es lo que ellos representan, es lo que ellos piensan, es lo que ellas y ellos van a defender y es el pasado de México que ya superamos”, cuestionó Ebrard.

