ENTREVISTA | Sheinbaum sospecha de “acciones premeditadas” en incidentes en el Metro

Claudia Sheinbaum negó en entrevista con SinEmbargo Al Aire que el despliegue de la Guardia Nacional en el Metro corresponda a la militarización de las instalaciones de este transporte e indicó que se está desarrollando una investigación de parte de la Fiscalía General de Justicia por lo ocurrido el día sábado y en relación a muchos otros incidentes atípicos que han tenido lugar en los últimos días.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México descartó en entrevista hablar de “sabotaje” en relación a la serie de incidentes que se han presentado en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la capital —entre ellos el choque del sábado que costó la vida de una estudiante— y aseguró que su administración tiene probado que se trata de “incidencias mayores de las que normalmente había habido”.

“Puede haber muchas acciones premeditadas, el hecho de que la caja negra no estuviera el sábado y otra información que va a proveer en su momento la Fiscalía General de Justicia para resguardar la propia investigación. Más que se echa a andar el tren después de que estuvo un día parado, en la tarde viene un problema con las zapatas, y al otro día viene un problema con la Línea 7 donde normalmente no había, o en la Línea 8, hay tubos que se están tirando a las vías cuando antes eran menos incidencias de los tubos que se tiraban, pues todo esto necesariamente nos hace decir ‘bueno, es atípico’ y tenemos que tomar decisiones porque hay mucha gente que se mueve en el Metro”, comentó Sheinbaum Pardo en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

La mañana de ayer, la Jefa de Gobierno informó sobre el despliegue de más de 6 mil elementos de la Guardia Nacional que cuidarán las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, en el que todos los días se transportan millones de personas, y negó que esto represente un acto de “militarización” como ha señalado la oposición a raíz del anuncio hecho durante la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Que se está militarizando el Metro? La Guardia Nacional es una guardia que opera en la Ciudad de México y en otros estados de la República para distintos temas y nosotros lo que queremos es darle seguridad a los usuarios. A la par se está desarrollando una investigación de parte de la Fiscalía General de Justicia por lo ocurrido el día sábado y también de muchos otros incidentes que hemos tenido en donde se está haciendo una investigación especial”, explicó Sheinbaum Pardo.

La Jefa de Gobierno indicó que es necesario resolver estas anomalías que se han presentado porque —dijo— no son normales, un aspecto que se suma a la “inercia de décadas en donde no hay la atención necesaria al trabajo que se está haciendo todos los días. Pero aún con todo eso, yo insisto, hay anomalías que no deberían estar ocurriendo en el Metro y no son por mantenimiento”.

Claudia Sheinbaum comentó que después del accidente del sábado que dejó una estudiante fallecida y decenas de heridos su administración hizo una valoración interna “y al ver todos los números, al ver todas las acciones entendimos que estaba ocurriendo algo fuera de lo normal”.

Por esta razón, explicó, y porque todos los días se movilizan en el metro de la Ciudad de México cerca de 4 millones de personas fue que tomó la decisión de solicitar a la Guardia Nacional para resguardar las instalaciones de este transporte, el principal de la capital.

“Yo voy a estar dedicada a revisar el propio Metro. Por ejemplo, el día de hoy vine al taller de Ticomán, estuve varios días en el Centro de Control nuevo que está en el C5 para oír a los trabajadores, yo creo que la mejor manera para saber qué está pasando en el Metro no sólo es escuchar al Director General (Guillermo Calderón), que está haciendo un buen trabajo, sino a los propios trabajadores, qué es lo que les falta, qué problemas hay”, expuso.

La Jefa de Gobierno aclaró que detrás de estos incidentes no hay un tema de presupuesto, como ha señalado la oposición que el día del accidente se desplegó de inmediato a politizar el asunto en vez de brindar ayuda. “Hay más presupuesto en el 2023 de lo que hubo en el 2022 y en el 2022 de lo que hubo en el 2021”.

Sheinbaum puso como ejemplo la Línea 1 del Metro, la más antigua, en la cual se determinó que era muy difícil darle un mantenimiento mayor y por eso su Gobierno tomó la decisión de rehabilitarla integralmente.

“Ya hoy estaba viendo que decían que era falso que se estaba rehabilitando, claro que se está rehabilitando […] Dicen (la oposición) ‘no están invirtiendo en el Metro’, no, estamos haciendo una inversión histórica en el Metro. A lo mejor hay problemas en la inercia de cómo se compran las refacciones, en los trenes, por ejemplo de la Línea 3, tienen más de 40 años, son refacciones que ya muchas veces no las puedes adquirir, por eso estoy viniendo casi personalmente con distintos talleres para poder saber qué es lo que está ocurriendo”, aclaró.

Cuestionada sobre si estos incidentes tendrían la finalidad de impactar en sus aspiraciones políticas, al ser la principal contendiente de la Presidencia en 2024, Claudia Sheinbaum indicó que ”no podría afirmar que estas anomalías tienen que ver directamente con un asunto político”.

“Lo que sí es cierto es que la oposición de una manera mentirosa ha estado diciendo que no hay presupuesto en el Metro o ha estado diciendo permanentemente que hay problemas debido a que la Jefa de Gobierno sale el sábado y el domingo, pues obviamente eso es absurdo. Nosotros hacemos una administración honesta, estamos ocupados en la Ciudad, esta crítica, claro, es aprovechada por la oposición, pero no les va a salir porque la ciudadanía sabe que somos responsables, que estamos ahí y están haciendo un uso político”, criticó.

CUESTIONA IMPACTO MEDIÁTICO

La Jefa de Gobierno cuestionó que algunos medios de comunicación no hablan de cuestiones como el hecho de que las personas lesionadas sean atendidas de manera personalizada. “No les va a faltar nada, estamos apoyándolos hasta en los permisos en el IMSS, es decir, estamos ahí, es lo menos que podemos hacer. Yo siempre he dicho que frente a problemas así siempre hay que estar del lado de las víctimas y la justicia”.

Lamentó que se apueste por un tratamiento político cuando —aclaró— en realidad deberían estar informando lo que estamos haciendo. “Hay muchos comentócratas que hagamos lo que hagamos ellos van a estar en contra […] Que si la Jefa de Gobierno fue a algún lugar están en contra, que si no fue, por qué no fue. En fin, no hay una crítica que sea realmente como un proyecto, lo que hay es una ofensiva permanente junto a muchos medios de comunicación”.

Claudia Sheinbaum aclaró que ella defenderá su proyecto de Gobierno e indicó que está dedicada a la Ciudad de México.

“Cuando hay problemas como este evidentemente estoy aquí, vamos a sacar el Metro adelante porque lo vamos a sacar. La gente puede estar segura de que tiene a una Jefa de Gobierno que está dedicada en cuerpo y alma para sacar adelante la ciudad y esto es lo que en su momento nos dará, si así lo quiere la ciudadanía, la posibilidad de ganar la encuesta en su momento”.

En ese sentido, recordó que el próximo domingo se reabrirá el tramo subterráneo de la Línea 12, cerrado en mayo de 2021 cuando se desplomó un tren que circulaba por la parte elevada, un accidente que causó 26 muertos y casi 100 heridos.

“Se hicieron cambios en curvas, se cambiaron los rieles y también en una zona donde no había una sub-base que estaba ya muy húmeda por la entrada de agua se cambió toda la sub-base y se sellaron la mayor parte de las filtraciones de agua”, explicó. “Vamos a hacer un evento más o menos a las 10 de la mañana, ese mismo día será gratuito y a partir del lunes ya entra en operación normal”.

En relación a la parte elevada —que fue la del accidente— dijo que se trabaja aún y compartió que ha sido un proceso complejo porque son cerca de 260 tramos entre columna y columna. “Se tuvo que hacer un refuerzo en columnas y luego cada uno de esos tramos tiene un proyecto especial, se tienen que hacer las piezas de cada una de manera distinta, prácticamente todas las piezas están fabricadas y ahora están en proceso de montaje. No he dado una fecha precisamente por esto, porque ha sido compleja la elaboración”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado