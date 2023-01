El futbolista Mendy es declarado no culpable de 6 delitos de violación y 1 de abuso

Chester, Inglaterra (AP) — El defensa del Manchester City Benjamin Mendy fue declarado no culpable de seis delitos de violación y uno de abuso sexual.

El jurado del Condado Chester Crown en el noroeste de Inglaterra no pudo llegar a un veredicto en otras dos acusaciones contra Mendy —una de intento de violación y otra de violación— y los desecharon.

La Fiscalía indicó que buscarán un nuevo proceso por las acusaciones en las que el jurado no pudo llegar a un veredicto al final del largo juicio de un mes.

Benjamin Mendy has been cleared of sex attacks on four women and jurors failed to reach verdicts on two others following a six-month trial at Chester Crown Court pic.twitter.com/balFQ795cc

