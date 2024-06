El cambio climático genera nuevos récords de calor en distintas partes del mundo

Por Suman Naishadham

WASHINGTON (AP) — Mes tras mes, las temperaturas globales están estableciendo nuevos récords. Mientras tanto, científicos y responsables de políticas climáticas advierten sobre la creciente probabilidad de que el planeta pronto supere el objetivo de calentamiento establecido en las históricas conversaciones sobre el clima de París 2015.

Entender la serie de extremos climáticos puede ser un desafío para algunos. Aquí te mostramos lo que están diciendo los científicos.

¿QUÉ RÉCORDS CLIMÁTICOS SE HAN ROTO RECIENTEMENTE?

La agencia de observación climática de la Unión Europea, Copernicus, declaró el mes pasado que fue el mayo más caliente registrado, marcando el doceavo récord mensual consecutivo. Por separado, la Organización Meteorológica Mundial estimó que hay una probabilidad de casi uno en dos de que las temperaturas globales promedio de 2024 a 2028 superen el límite de calentamiento de 1.5 grados Celsius (2.7 Fahrenheit) desde tiempos preindustriales que se acordó en las conversaciones de París.

Y uno más: la Tierra se calentó a un ritmo ligeramente más rápido en 2023 que en 2022, determinó un grupo de 57 científicos en un informe en la revista Earth System Science Data.

¿ESTÁN SORPRENDIDOS LOS CIENTÍFICOS CLIMÁTICOS?

No realmente. Muchos científicos climáticos dicen que las tendencias de calentamiento siguen lo que han estudiado y predicho basándose en la acumulación de dióxido de carbono por el aumento del uso de combustibles fósiles.

En 2023, los niveles de esos gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzaron máximos históricos, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés). El dióxido de carbono, en particular, que es el más abundante e importante de los gases de efecto invernadero producidos por la actividad humana, aumentó en 2023 por la tercera mayor cantidad en 65 años de registros, dijo la NOAA.

🚨There is an 80 percent likelihood that the annual average global temperature will temporarily exceed 1.5°C above pre-industrial levels for at least one of the next five calendar years.

Back in 2015, such a chance was close to zero. https://t.co/r4cDGvY5bR pic.twitter.com/2TQiDGhEKM

— World Meteorological Organization (@WMO) June 5, 2024