Que se entienda y se discuta el Plan C, dice Sheinbaum, y el peso se agita otra vez

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, le pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la reunión que tuvieron esta tarde en Palacio Nacional, priorizar “desde ahora” en el Congreso la discusión de una iniciativa que prohíba la reelección en los diferentes cargos de elección popular, así como cambios a la Ley del ISSSTE e incorporar los apoyos a mujeres y niños en la Constitución, pero sobre todo empezar a analizar la Reforma Judicial, el corazón del Plan C, para que se entienda.

La semana pasada, el anuncio que hizo el coordinador de los diputados Ignacio Mier de iniciar con la discusión del Plan C causó turbulencia en los mercados. Frente a ello, Sheinbaum Pardo sostuvo esta tarde que no hay preocupación sobre la volatilidad. “No creo que haya impacto, se va a abrir este proceso y ya en su momento la aprobación”. Sin embargo, esta misma tarde el dólar ganó terreno ante el peso mientras ella anunciaba que las reformas mencionadas serán las primeras en discutirse en septiembre. La moneda estadounidense avanzó 1.49 por ciento y se situaba, hasta las 17:30 horas de este lunes, en 18.48 pesos.

“Algo en lo que coincidimos (ella y López Obrador), fue que en todos los casos se haga una consulta amplia en estos meses antes de que entre el nuevo Congreso, que se haga una discusión muy amplia en todo el país, por ejemplo, en el caso de la Reforma del Poder Judicial, que no solamente sea a partir de la apertura de la discusión que pueda hacer la Comisión permanente ahora, sino que lo discutan las barras de abogados, las facultades de derecho, los propios ministros, magistrados, obviamente los trabajadores del Poder Judicial, que se haga una discusión amplia en estos meses para que se conozca, por ejemplo, cuántos jueces de distrito hay, poca gente sabe cuántos jueces de distrito hay en el país, cuántos magistrados, que se conozca la reforma, que se abra esta discusión y ambos estuvimos de acuerdo en que sea así”, expresó.

Esta tarde, López Obrador recibió a Claudia Sheinbaum Pardo en las puertas de Palacio Nacional, donde comenzarán las pláticas de transición de ambos gobiernos. Sheinbaum explicó que habló con el Presidente sobre las reformas que deberán ir primero ahora que asuma la nueva Legislatura en la que tienen mayoría calificada. La Presidenta electa también anunció que la próxima semana presentará a su Gabinete y definirá el modelo que implementará de mañaneras

“Hablamos de la transición, les adelanto, yo voy asombrar mi gabinete la próxima semana y partir de ahí ya empezaría el proceso formal de transición. Me hizo la invitación para ir a algunos lugares y quedamos de revisar para poder acompañarlo a las distintas giras para ver obras y potras acciones de gobierno”expuso.

Y añadió: “Le planteé el interés de que se incorporara a las 20 reformas que se enviaron algunos programas sociales que yo impulsé durante la campaña, yo propuse en todas las plazas públicas dos programas sociales nuevos, un programa que es el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad previo a la pensión universal de adulto mayor. De igual forma, cuando fui Jefa de Gobierno impulsé una beca universal para todos los niños de escualos pública, de preescolar, primaria y secundaria y e l objetivo es enviar también esta iniciativa, que sea constitucional que todos los niños, niñas, jóvenes de educación básica pública puedan tener acceso a la beca”.

Fue muy interesante y emotivo conversar con la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Somos amigos y junto a millones de compañeras y compañeros, desde abajo y entre todos, iniciamos la Cuarta Transformación en bien de nuestro amado pueblo. pic.twitter.com/mBoI4UzomS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 10, 2024

Sheinbaum Pardo indicó que la otra Reforma “muy importante que estuvimos trabajando en general con los trabajadores del estado, pero particularmente con las maestras y los maestros, es la reforma a la ley del ISSSTE del 2007, es una demanda que han hecho las maestras y los maestros de educación básica pública y le planteé que pudiéramos hacer esta reforma y trabajar en algunas peticiones que han estado haciendo las maestras y los maestros”.

“La otra que ustedes las conocen es que no haya reelección, que fue uno de los 100 puntos que planteé en el Zócalo. Y por otro lado, la Reforma constitucional para el Poder Judicial, que estas sean las Reformas que puedan aprobarse como las primeras reformas”, expuso.

El Presidente López Obrador había adelantado esta mañana que no le pediría a Claudia Sheinbaum agilizar el llamado Plan C, un paquete de reformas que incluye una iniciativa para transformar al Poder Judicial de la Federación (PJF). No obstante, de acuerdo con lo dado a conocer por Sheinbaum ambos acordaron “desde ahora” iniciar con la discusión para que, eventualmente, sean aprobadas en la próxima Legislatura en la que Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

“Yo respeto mucho a Claudia y le tengo mucha confianza. Nada más que la gente votó, desde luego, por los candidatos, de manera muy especial por ella porque es una mujer excepcional. Es lo mejor que le pudo pasar a México en este tiempo. Va a gobernar una mujer preparada, pero muy, muy preparada”, confió.

Asimismo, mencionó que la invitará a visitar algunas regiones al interior de la República durante este mismo periodo. “La voy a invitar para ir juntos, no se va poder a todo el país, pero algunas regiones. A ver si su agenda lo permite, porque tiene ella mucho trabajo. La conozco y sé que está ocupada haciendo ya sus planes y eso es muy bueno”, dijo el mandatario mexicano.