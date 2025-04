Petro descarta viajar a EU porque cree que le quitó la visa; anuncia que irá a China

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, descartó el lunes en consejo de ministros viajar a Estados Unidos (EU) porque cree que las autoridades estadounidenses le han retirado el visado.

"Germán Ávila (Ministro de Hacienda) está en Estados Unidos. Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces. Entonces me voy a ver otras cosas", declaró el mandatario en alusión a su homólogo estadounidense, Donald Trump.