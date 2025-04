Trump planteó a Carney anexar Canadá a EU; el Primer Ministro se negó rotundamente.

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro canadiense, Mark Carney, aseguró que Donald Trump le planteó la posibilidad de que Canadá se convirtiese en el 51º estado de Estados Unidos durante una llamada telefónica el 28 de marzo.

Cuando en marzo fue preguntado por la conversación, el Primer Ministro canadiense no hizo referencia a esa oferta, sino que aseguró que Trump había "respetado la soberanía de Canadá tanto en sus comentarios privados como públicos" y se limitó a describir el tono de la conversación como "cordial" y "positivo".

Carney explicó que, en el momento en que los dirigentes tuvieron la llamada, prefirió describir dónde habían dejado la conversación ambos mandatarios, en lugar de dar una descripción "golpe a golpe" del diálogo, según recoge la televisión pública canadiense, CBC.

After Radio-Canada’s reporting, Liberal leader Mark Carney says President Trump did bring up Canada becoming the 51 state during their call on March 28. pic.twitter.com/CNjFrjcy3H

