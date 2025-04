Elecciones anticipadas de Canadá mueven a 7.3 millones de votantes; Carney aventaja

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS).- La participación anticipada en las elecciones de Canadá del próximo 28 de abril ha batido todas las máximas con unos 7.3 millones de votos emitidos entre el pasado viernes y este lunes, según ha informado el órgano electoral canadiense.

Esto significa un aumento del 25 por ciento en comparación con los 5.8 millones de personas que acudieron también de manera anticipada a las elecciones de 2021. Hasta este martes, último día para emitir el voto bajo esta fórmula, han sido comunes las largas filas en los colegios electorales, informa la prensa local.

Este martes han tenido lugar también los cierres de campaña. Mark Carney, del oficialista Partido Liberal, va por delante en las encuestas, después de recuperar el capital político perdido tras la dimisión de Justin Trudeau, en parte gracias a su respuesta a la guerra arancelaria lanzada por el Presidente estadounidense, Donald Trump.

British Columbians know what’s at stake in this election.

Our plan for a stronger Canada will draw on B.C.’s strengths to realize the province’s full potential. Our economy won’t just survive President Trump’s tariffs — we’ll build, and emerge stronger than ever before. pic.twitter.com/1DR22ai9wV

— Mark Carney (@MarkJCarney) April 23, 2025