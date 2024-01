Canaco: Paro de transportistas por amenazas del crimen deja pérdidas por 180 mdp

Por Argenis Salmerón, Aurora Harrison y Jacob Morales Antonio

Acapulco, Guerrero, 13 de enero de 2024 (ElSur).- Por segundo día consecutivo no hubo transporte público en Acapulco debido a las amenazas del crimen organizado. Policías de los tres órdenes de Gobierno hicieron un despliegue en las diferentes vialidades, sin embargo no se reactivó el servicio.

Ante el problema, que afectó a toda la ciudad, los acapulqueños recurrieron a los aventones en camionetas particulares y en patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

El único transporte que funcionó con normalidad fue el Acabús, pero estuvo saturado por la gran demanda de usuarios, y algunos taxis azul con blanco que siguen cobrando muy por arriba de la tarifa oficial.

A las 9 de la mañana en las principales avenidas no había transporte de las diferentes modalidades; ni camiones urbanos ni camionetas Urvan ni taxis colectivos ni de rutas alimentadoras. Tampoco se observaron recorridos de seguridad en las avenidas Ejido, calzada Pie de la Cuesta y

Constituyentes.

Algunas paradas del transporte público estuvieron vacías, debido a que los conductores de camionetas particulares llevaron a las personas lo más cerca de sus trabajos. Se constató que policías en patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública municipal y de la Dirección de Vía Pública trasladaron a los usuarios de la colonia Centro a la zona suburbana de la ciudad.

En las principales avenidas circularon pocos taxis azul con blanco y los que trabajaron cobraron la parada mínima de 100 a 200 pesos. Se supo que los taxis foráneos, del sitio de Las Cruces, que van de Acapulco a la región de la Costa Chica, suspendieron el servicio.

Los usuarios pedían aventón a los vehículos particulares, a las camionetas de redilas, y otros iban caminando por las banquetas en grupos de tres a cinco personas. A las 5 de la tarde ya no había ningún automóvil del transporte público en la colonia Centro, por lo que las personas se iban en aventón o en las patrullas asignadas del gobierno municipal.

Mientras que el sistema Acabús se vio rebasado por la gran demanda de usuarios que quería trasladarse y las camionetas circulaban abarrotadas. Las personas que viven cerca de la colonia Centro, caminaron para llegar a su trabajo y después de vuelta a su casa.

Tampoco abrió el sitio de camionetas Toyota tipo Avanza ruta Acapulco Atoyac, ubicado en la calzada Pie de la Cuesta, frente al panteón San Francisco.

Las rutas de todas las modalidades suspendieron el servicio son la zona poniente lo que afectó a miles de vecinos de Pedregoso, San Isidro, Pie de la Cuesta, las tres secciones de la Jardín, Ex Campo de Tiro y el fraccionamiento Mozimba.

Lo mismo ocurrió con la ruta de Urvan Potrerillo-Caleta, Antorcha Revolucionaria-Caleta que no brindó el servicio en todo el día. Además no trabajaron las rutas de camionetas Urvan de la calle 13, ni las camionetas de las rutas CaletaFovissste e Infonavit-Alta Progreso-Caleta y tampoco los camiones de las rutas Hospital-Caleta-Y griega, en el anfiteatro de la ciudad.

Tampoco circularon los camiones de las rutas Hospital-Vacacional; Hospital-Zapata; Hospital Renacimiento, que dan servicio a la zona de hospitales en la avenida Ruiz Cortines. Asimismo no hubo servicio de las rutas de taxis colectivos de las rutas Renacimiento, Zapata, Sector 6, La Venta y Casas Palenque, zona suburbana de la ciudad.

Igualmente los camiones de aire acondicionado de la ruta Costera-Caleta, Costera-Colosio y CosteraColoso suspendieron el servicio por la

inseguridad.

Los camiones amarillos de aire acondicionado trabajaron de manera parcial su ruta por la zona turística de la avenida Costera. Ayer hubo pocas camionetas Urvan de la ruta Aeropuerto-Vacacional trabajando, al igual que taxis de ruta alimentadora de la zona Diamante.

Se buscó por teléfono a los líderes del transporte público para conocer la situación de la suspensión de servicio, pero no quisieron opinar, y el director de Transporte, Arturo Salinas Sandoval, que la víspera declaró que el servicio operaba sin problemas y todo era un rumor, no respondió las llamadas por celular.

Después del mediodía, una fuerte operación de las diferentes corporaciones policiacas se llevó a cabo en la ciudad, sin embargo los choferes del transporte público no salieron a trabajar. El convoy de los policías en vehículos artillados, lo encabezó la Guardia Nacional y lo seguían policías estatales y municipales.

Además iban inspectores de la Comisión Técnica de Transporte encabezados Salinas Sandoval.

Más de 30 patrullas recorrieron las diferentes vialidades, pero los usuarios siguieron esperando el transporte público.

En la zona donde estuvo el cine Río había tres patrullas de la Policía Vial para apoyar a los usuarios, que no encontraron transporte público.

En un boletín de prensa, el Gobierno del estado informó que diferentes corporaciones policiacas continuaron la operación especial en las diferentes calles del puerto con la finalidad de garantizar la paz y seguridad de la población, así como de promover las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad de usuarios y conductores.

Explicó que el recorrido se desplazó por Caleta, las avenidas Costera y Cuauhtémoc, La Cima-Las Cruces, La Poza, Luis Donaldo Colosio, zona comercial de Puerto Marqués, Llano Largo, Sendero, Piedra Roja, El Cayaco, La Sabana, Las Cruces y la Zapata, encabezados por el vehículo blindado Black Mamba.

Indicó que participaron 80 agentes y 14 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de un total de 200 efectivos que se mantienen en apoyo al municipio. Destacó que organizó una estrategia de proximidad social con los operadores del servicio público, con quienes mantuvieron un diálogo y acercamiento para saber si habían sido víctimas de alguna amenaza o extorsión; detalló que hasta entonces no se han recibido denuncias.

En el documento, el director de Transportes, Arturo Salinas Sandoval, aseguró que faltaba que el 30 o 35 por ciento del transporte público reinicie sus actividades normales. Por su parte el Ayuntamiento informó que por segundo día consecutivo Policías Muncipales apoyaron en el traslado de la población, ante la falta de transporte público.

El encargado de despacho de la SSP, Luis Enrique Vázquez Rodríguez, indicó que desde el jueves las patrullas apoyan en el traslado de personas, acercándolos a sus destinos por la falta de transporte. Explicó que agentes de las direcciones que conforman la estrategia de seguridad Fuerza Acapulco, han dispuesto patrullas para contribuir en el traslado.

Detalló que la Policía Turística ha contribuido con siete patrullas, las cuales cubrieron los tramos de Caleta-Zócalo-Base Naval, Base Naval-Vía Rápida-Mozimba, Fórum-Puerto Marqués y Puerto Marqués-La Base.

Por su parte, la Policía Rural participó con cinco patrullas, cubriendo del bulevar Lázaro Cárdenas Centro, bulevar Vicente Guerrero-Centro y de la colonia La Laja al Centro.

De igual forma, la Policía Vial participó con nueve patrullas, cubriendo la colonia Emiliano Zapata-Las Anclas, Las Anclas-Las Cruces, zona de Hospitales-Mercado Central y Caleta-Base.

La Policía Preventiva Urbana prestó el apoyo con nueve patrullas en las rutas Garita-Cima, Cayaco Glorieta Puerto Marqués, Cruces-Bulevar Vicente

Guerrero, Centro-Calzada Pie de la Cuesta-Jardín y Las Cruces-Las Anclas.

En otro boletín, el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, aseguró que tiene el reporte de que el 70 por ciento del transporte público en Acapulco se encuentra dando servicio y de manera paulatina se restablece en las rutas donde se produjo disminución el jueves.

Afirmó que la operación especial que se puso en marcha para atender el problema del transporte público en Acapulco “destaca que desde el primer momento se dio seguimiento y atención a esta situación”. Enfatizó que existe una coordinación entre la Policía del Estado, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además del acompañamiento que a partir de este viernes hizo la Policía Preventiva Municipal, “esto con la finalidad de cubrir con vigilancia y proximidad social la mayor parte del territorio en el puerto”.

Afirmó que ha habido una constante comunicación con los líderes transportistas.

El Secretario General de Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía a desarrollar sus actividades de manera normal y evitar hacer caso a los rumores.

Trabajan los tres órdenes de gobierno en la seguridad de Acapulco: Evelyn

La Gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, informó que hay vigilancia en diferentes puntos de Acapulco por medio de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Guardia Nacional y las fuerzas armadas. Lo anterior, como parte de las acciones de prevención del delito del gobierno municipal, para garantizar la seguridad de los conductores del transporte público y población en general, en el segundo día sin servicio de transporte por amenazas a los choferes por parte de grupos delictivos.

El mensaje difundido en redes sociales la mañana de ayer, indicó que en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, analizan la incidencia delictiva de las últimas horas. Ahí, los tres órdenes de gobierno trabajan “con el firme compromiso de avanzar en la ruta de pacificación de Guerrero”, y unen esfuerzos para reforzar las operaciones de seguridad en todas las regiones”, indicó.

Destacó que, “especialmente en Acapulco, (es) donde mantenemos un despliegue de vigilancia en diversos puntos del puerto a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, en coordinación con personal de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, en apoyo a las acciones de prevención del delito que realiza el municipio, con el objetivo de garantizar la seguridad de conductores del transporte público y población en general”.

Subrayó que no se dará “ni un paso atrás en nuestra tarea de procurar la paz social en todo el estado”.

Los ciudadanos critican a autoridades estatales y municipales por la crisis

Cientos de personas ayer tuvieron que caminar largos tramos de las calles ante la falta de transporte público en la ciudad y piden a las autoridades que den las garantías de seguridad a los conductores de camiones, camionetas y taxis colectivos para que se restablezca el servicio.

En la avenida Constituyentes y hasta Ruiz Cortines, por donde circulan los camiones de las rutas Hospital-Vacacional, Hospital-Renacimiento, las combis que van hacia la zona de Infonavit Alta Progreso y hacia la Unidad Habitacional Módulo Fovissste, así como los camiones de la colonia Morelos, y Palma Sola-Santa Cruz no trabajaron.

Tampoco laboraron los taxis colectivos que van de Niños Héroes a la entrada del Fovissste, y los de la ruta de Bicentenario, de manera que por las avenidas se veían personas caminar, en algunos puntos había personas que por su edad hacían paradas a los pocos taxis azules con blanco que sí salieron a trabajar, pero éstos cobraban como mínima de 80 a 100 pesos.

El señor David, vecino de la colonia Infonavit Alta Progreso, estaba en la parada que está por la Preparatoria número 27 de la Universidad Autónoma de Guerrero. A las 10 de la mañana, hora en que se le entrevistó dijo que llevaba “media hora esperando un camión y no había pasado, ninguno”.

“Esta mal que no haya transporte y que las autoridades no hagan nada para poner orden y no se porqué no pueden arreglar que esta situación no perjudique a nosotros los ciudadanos”, dijo el vecino, que le hizo la parada a un taxi azul para que lo llevará al Zócalo, pero la dejada le iba a costar 100 pesos, por lo que esperó hasta subirse a otro que le cobro más barato.