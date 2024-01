La policía de Michoacán desmantela laboratorio donde armaban drones explosivos

Ambos sitios fueron ubicados y eliminados de inmediato como parte del Operativo Conjunto para la Paz y la Seguridad Nacional de la entidad.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- Fuerzas de seguridad de Michoacán localizaron y destruyeron este sábado dos puntos de operaciones de grupos criminales; uno de ellos era utilizado para el armado de explosivos improvisados para drones.

El primero fue localizado en el municipio de La Huacana, en las inmediaciones de la población de Cupuán del Ríos, en donde los uniformados identificaron un punto entre el terreno que era empleado por integrantes de un grupo criminal para armar explosivos improvisados para uso en drones.

El segundo se encontró cerca de la localidad de El Ingenio en Gabriel Zamora, mismo que fue inhabilitado por los cuerpos de seguridad, quienes reportaron que era usado como un puesto de observación, mejor conocido como “halconeo”, es decir, desde donde los delincuentes detectaban las movilizaciones de las autoridades para evitar ser capturados.

En el último punto fue asegurada un arma de fuego larga que estaba abandonada, la cual quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

El operativo se llevó a cabo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional (GN).

Michoacán ha sido foco rojo ante los ataques de explosivos con drones, principalmente en la zona de Tierra Caliente, agresiones que han perpetuado contra productores y autoridades.