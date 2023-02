Jueza rechaza que Fecasarm y Spain Nightlife sea acusación popular en caso Dani Alves

Barcelona, 13 de febrero (Europa Press).– La Jueza que envió a prisión provisional al futbolista Dani Alves por presuntamente violar a una joven el 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona ha rechazado que la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) y la patronal del ocio nocturno Spain Nightlife sean acusación popular en el caso.

En el auto, consultado este lunes por Europa Press, la Jueza ha argumentado que no tienen suficiente legitimidad y que las patronales no han “demostrado previamente su interés directo en la cuestión”, tal como tienen que hacer –a su parecer– las entidades que quieran ejercer de acusación popular.

También ha señalado que la discoteca Sutton actuó en todo momento de forma diligente activando el protocolo contra agresiones y acosos sexuales, por lo que no se ha dañado la imagen o reputación del sector.

Así pues, las patronales de ocio nocturno han presentado este lunes a las 13 horas un recurso de apelación en el que muestran su “total disconformidad” por tener que demostrar un interés directo en la presente causa para personarse como acusación popular.

“Si bien esta parte tiene claro que el bien jurídico protegido del delito enjuiciado es la integridad y libertad sexual de la persona agredida, los delitos contra la libertad sexual no son delitos privados, razón por la cual cualquier ciudadano español puede comparecer como acusación popular, sea no ofendido por el delito, es decir, aunque no se haya visto afectado directamente por el delito en cuestión”, añaden en el recurso, recogido por Europa Press.