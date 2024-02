Slim critica militares en empresas del Estado; constructoras cobran mucho, dice AMLO

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este martes que no comparte el punto de vista de Carlos Slim Helú, quien ayer criticó el uso de militares en la operación de empresas del Estado. “Respeto mucho a Carlos”, aseguró, y señaló que las constructoras privadas cobraban mucho, no cumplían y sólo iban por negocios, mientras que el Ejército garantizaba precios bajos y efectividad.

“Bueno, vivimos en un país afortunadamente libre, en donde todos nos expresamos, nos manifestamos. Respetamos mucho el punto de vista de Carlos Slim , nada más que yo no lo comparto porque a lo mejor se desconoce que el Ejército tiene cinco misiones. Una misión es la de proteger nuestra soberanía. Esa es una misión que tiene el Ejército . La segunda misión que tiene es garantizar la seguridad interior. Esto se ha visto fortalecido en el Gobierno porque se creó la Guardia Nacional”, destacó.

López Obrador recordó que para atender el grave problema de la inseguridad pública, el Gobierno federal sólo podía contar con la entonces Policía Federal (PF), conformada por “40 mil elementos en su mejor momento”; la mitad de ellos eran operativos y la otra, administrativos. “En esencia, 20 mil elementos para todo el país porque la Constitución impedía que la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa participaran en labores de seguridad pública”, explicó.

Por ello, en su administración se hizo una reforma a la Carta Magna con la finalidad de permitir que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) ayudaran en tareas de seguridad pública. Además, subrayó que se creó la Guardia Nacional (GN), “que ahora tiene 130 mil elementos, disciplinados, profesionales”.

Asimismo, el mandatario mexicano aseguró que la tercera misión del Ejército “es el apoyo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social”. Como ejemplo, mencionó la labor que desempeñó durante la pandemia de la COVID-19 en México. “Fue importantísimo el apoyo tanto de la Defensa como de la Marina. Es cosa de imaginar cómo distribuir en muy poco tiempo 220 millones de dosis de vacunas por todo el país. Y nos ayudaron. Y logramos vacunar en cinco meses a todos los adultos mayores del país con una primera dosis”, celebró.

“La cuarta función es la que más ahora nos ha apoyado, en la que más nos hemos respaldado: la contribución del Ejército para la construcción de obras que tienen que ver con el desarrollo de México. Yo tuve la suerte, la fortuna de que encontré que había un equipo de ingenieros militares, importantísimos, buenos profesionales, trabajadores, honestos, de primera. No es para contestarle a Carlos [Slim]. Es nada más ponerles un ejemplo a todos”, aclaró.

“Si los ingenieros militares construyen una obra en mil millones y la hacen en un año, una empresa constructora de México o del extranjero, seria, esa misma obra la hace en dos mil millones de pesos y en dos años. Pero como además son pocas las empresas constructoras serias y lo que proliferó durante el periodo neoliberal de corrupción fueron empresas contratistas, pues esa misma obra la cobran en tres, cuatro, cinco mil millones y la terminan en tres, cuatro, cinco años”, acusó el Jefe del Ejecutivo federal.

“Para tener una idea, si no hubiese contado con el apoyo de los ingenieros militares, no terminamos el Aeropuerto Felipe Ángeles, que nos significó un ahorro de 120 mil millones de pesos. Si lo hubiésemos hecho con las empresas constructoras en el Lago de Texcoco, que era una idea genial la de hacer un aeropuerto en un lago, en donde año con año, hay hundimientos. ¿Por qué se enfrascaron en hacer el aeropuerto en el Lago de Texcoco? Por la corrupción. Ya no quiero hablar más de eso”, agregó en su conferencia de prensa matutina.