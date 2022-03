VIDEO: Fotógrafo narra cómo murió periodista de EU atacado por rusos en Ucrania

El fotógrafo fue testigo del ataque hacía su compañero Brent Renaud en la ciudad ucraniana de Irpin.

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo/EFE).- El periodista Juan Diego Herrera Arredondo, de 46 años, narró cómo vivió la muerte de su compañero Brent Renaud en la ciudad ucraniana de Irpin en el oeste de Kiev.

Juan Diego Herrera resultó herido en el mismo episodio y mientras recibía atención médica tras el ataque, contó qué ocurrió, aún sin saber que Renaud había fallecido.

“Soy Juan, de Estados Unidos. Cruzamos el primer puente en Irpin, íbamos a filmar a otros refugiados que se estaban yendo, nos subimos a un auto, alguien se ofreció a llevarnos al otro puente, cruzamos un puesto de control y nos empezaron a disparar”, precisó Herrera en un video compartido por su par Annalisa Camilli.

“El conductor dio la vuelta y siguieron disparando. Mi amigo es Brent Renaud, le dispararon y se quedó atrás”, añadió.

🔴🔴 Two American journalist shot by Russian at Irpin bridge. One is under surgery at the main hospital in Kyiv and the other was shot at the neck. pic.twitter.com/9lihX1JJ58 — annalisa camilli (@annalisacamilli) March 13, 2022

El periodista fue cuestionado por cómo estaba Renaud y se limitó a decir: “No sé, vi que le dispararon en el cuello y nos separamos. Y a mí me trajeron acá, me trajo una ambulancia, no sé”.

El New York Times aclaró este domingo que el periodista Brent Renaud, fallecido en la localidad ucraniana de Irpen, abatido por fuerzas rusas, no estaba trabajando para ellos en el momento del suceso.

“Aunque había contribuido para el Times en el pasado (más recientemente en 2015), no estaba trabajando con ninguno de nuestros departamentos del Times en Ucrania”, explicó el diario en un breve comunicado.

Brent's death is a terrible loss. Brave journalists like Brent take tremendous risks to bear witness and to tell the world about the devastation and suffering caused by Russia's invasion of Ukraine. — Cliff Levy (@cliffordlevy) March 13, 2022

El medio subrayó que la información que ha circulado de que la víctima era un periodista del NYT proviene del hecho de que llevaba una “identificación de prensa del Times que le fue emitida para una cobertura hace muchos años”.

El New York Times señaló que está “profundamente entristecido por el fallecimiento de Brent Renaud”, al que describió como un “talentoso cineasta” que había colaborado con el medio a lo largo de los años.

La muerte de Renaud fue confirmada inicialmente por la Policía de Kiev, que culpó a las fuerzas rusas del suceso y concretó que se trataba de un periodista del prestigioso diario neoyorquino.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr — NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022