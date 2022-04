OMS mantiene la COVID a nivel de pandemia; “no es momento de bajar la guardia”, dice

Ginebra, 13 abr (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy su decisión de mantener la propagación de la COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional o pandemia porque “no es el momento de bajar la guardia”, sino más bien de que los países sigan preparándose para enfrentar este tipo de crisis.

Asimismo, su evolución es imprevisible y la mortalidad se mantiene a niveles elevados, agregó.

En este contexto, Tedros indicó que hay que continuar con los esfuerzos para que vacunas, tratamientos y otras herramienta desarrolladas para enfrentar la pandemia sean distribuidas de forma equitativa entre los países y dentro de ellos, y que se avance en la vacunación de los mayores de 65 años, en particular en África.

Cubrir las brechas que siguen existiendo en el acceso a las vacunas “es la mejor manera de protegernos de futuros brotes”, comentó en una conferencia de prensa.

El presidente del Comité de Emergencia de la OMS, Didier Houssin, sostuvo que “no ha llegado el momento de relajarse con respecto a este virus”, ni de perder de vista la importancia de seguir haciendo pruebas de diagnóstico.

Sobre las condiciones para que la COVID-19 deje de estar en el nivel máximo de alerta sanitaria, explicó que deben confluir distintos criterios, entre ellos epidemiológicos y otros relacionados con impacto del coronavirus en los lugares donde la transmisión se mantiene alta.

"This week, the #COVID19 IHR Emergency Committee met and unanimously agreed that the pandemic remains a public health emergency. I appreciated their advice and agree that far from being the time to drop our guard, this is the moment to work even harder to save lives"-@DrTedros

