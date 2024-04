EU, Francia y Alemania exigen a Irán cesar ataque; México alerta por costo de vidas

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- México, Estados Unidos, Francia y otros países condenaron el ataque militar que Irán lanzó este sábado contra Irsael con más de 100 drones portadores de bombas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reprobó el ataque de Irán a Israel esta tarde y llamó a las mexicanas y mexicanos en Oriente Medio a estar antentos de las sedes diplomáticas del país.

EU CONDENA ATAQUE

Por su parte, la Casa Blanca dijo que EU brindaría apoyo no especificado a la defensa de Israel contra el ataque en curso.

El Presidente Joe Biden acortó una estadía de fin de semana en su casa en la playa de Delaware para reunirse con su equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca y monitorear la situación en el Medio Oriente mientras Irán lanzaba un ataque contra Israel.

Biden abordó el helicóptero presidencial desde un parque cerca de su casa en Rehoboth Beach, Delaware, para regresar a Washington el sábado por la tarde poco antes de que funcionarios israelíes confirmaran que habían detectado drones lanzados hacia su territorio desde Irán. Estaba previsto que convocara una reunión de directores del Consejo de Seguridad Nacional en la Sala de Situación de la Casa Blanca para discutir los acontecimientos y planificar la respuesta de Estados Unidos.

Iran has begun an airborne attack against Israel. President Biden is being regularly updated on the situation by his national security team and will meet with them this afternoon at the White House.

