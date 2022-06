“A vender todo el petróleo ya porque no valdrá nada”, dice Anaya. AMLO se burla

El Presidente López Obrador pidió exponer el video en donde el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, habló sobre la política energética de la administración del mandatario, como la construcción de refinerías y el uso de energías no renovables.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- Ricardo Anaya Cortés había asegurado que “en el futuro el petróleo no va a valer nada“, por lo que urgió “venderlo todo”, ante esas afirmaciones, hoy el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no pudo evitar burlarse y criticar la postura del panista.

En su conferencia de prensa diaria, el mandatario federal pidió exponer un video publicado el pasado mes de enero, en donde el excandidato presidencial del Partido Acicción Nacional (PAN) habló sobre la política energética de la administración de López Obrador, como la construcción de refinerías. “Es que hace falta refrescar la memoria”, dijo el Presidente.

“López Obrador no entiende, le está metiendo todo el dinero para comprar una refinería en Estados Unidos y para construir una en Tabasco […]. Todo mundo sabe que el petróleo va de salida, no lo digo yo, las marcas de coches que tú conoces anunciaron la fecha en la que no volverán hacer un vehículo de gasolina. O sea, todos van a ser eléctricos”, señaló en ese entonces Ricardo Anaya.

Asimismo, el panista destacó en su videomensaje que “en el futuro el petróleo no va a valer nada”. “Las próximas generaciones van a ver el petróleo en los museos. Les va a costar trabajo entender que ese líquido negro haya provocado guerras en el mundo. Lo que hay que hacer es sacarlo hoy y venderlo ahorita que vale mucho dinero y con eso hacer escuelas, hospitales y claro, usarlo para preparar la transición, el cambio hacia lo que viene en el futuro que son las energías limpias, especialmente la solar”.

Por ello, Anaya indicó que hacer refinerías es tirar el dinero. “Esos fierros no van a servir de nada. El problema de López Obrador no es su edad, el problema es que sus ideas son viejas y no entiende el mundo”.

Pero al terminar el video, el mandatario respondió y afirmó que gracias a su política energética los precios de la gasolina en México se mantienen bajos pese a la inflación:

“Gracias a eso tenemos precios bajos de combustible. Esos ejemplos que pone [Ricardo Anaya], en Estados Unidos la gasolina son como cinco dólares por galón, deben de ser como 28 pesos el litro, en promedio. Pero en Europa, en España, deben de ser como 40 o 45 pesos el litro de gasolina. Nosotros estamos en un promedio de 22 pesos la regular”, refirió.

Además, el Jefe del Ejecutivo federal mencionó que el ejemplo que expuso Ricardo Anaya sobre que se gana más extrayendo petróleo es bueno, pues indicó que él había dado esa información. “Nada más aclarar que se gana más extrayendo el petróleo, pues sí porque yo lo explico: no se le paga renta a la naturaleza, es una actividad extractiva”.

Finalmente, López Obrador defendió que de no haber cambiado la política energética, “el país estaría en llamas”.

“Son visiones distintas y lo cierto es que si no hubiéramos iniciado nosotros con este cambio de política, pues se hubiesen acabado la Comisión Federal de Electricidad, con Petróleos Mexicanos [Pemex] y estaría en llamas el país. Imagínense que sin gasolina, dependiendo de la compra en el extranjero, ¿cuánto costaría la gasolina?”, cuestionó.