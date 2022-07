Juan Toscano-Anderson busca hacer más historia para los mexicanos dentro de la NBA

Por Kike Frías

Los Ángeles, 13 de julio (LaOpinión).- Juan Toscano-Anderson, el primer mexicano en ganar un título de la NBA, aseguró este martes que confía en ganar otro campeonato de la NBA, ahora con LeBron James y los LA Lakers.

“No importa cuántos puntos metas o tus zapatos, calcetines o con quién juegas, la cosa más importante es si vas a ganar campeonatos o no. Ahora voy a los Lakers a jugar con LeBron James y a ganar otro campeonato”, expresó Toscano-Anderson.

Toscano, de 29 años, se convirtió el 16 de junio en el primer mexicano en conseguir el trofeo Larry O’Brien, que se le otorga al campeón de la NBA, con los Golden State Warriors, que vencieron en las finales a los Boston Celtics por 4 partidos a 2.

En una clínica de baloncesto que aplicó en Ciudad de México a jóvenes jugadores.

A pesar de conseguir su logro, los Warriors, liderados por Stephen Curry, decidieron dejar libre al nacido en Oakland pero de fuertes raíces y nacionalidad mexicana; finalmente los Lakers vieron la oportunidad y se hicieron con su ficha.

El mexicano promedió la pasada temporada regular con los Warriors 4.1 puntos, 2.4 rebotes y 1.7 asistencias en 13.6 minutos por partido.

Su participación cayó en los playoffs, en los que dejó números de 0.8 puntos, 0.7 rebotes y 0.6 asistencias de media en 3.5 minutos por encuentro.

OFFICIAL: Juan Toscano-Anderson now hooping for the #LakeShow pic.twitter.com/7GTyBCW0PZ

— Los Angeles Lakers (@Lakers) July 2, 2022