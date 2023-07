Colombia gana disputa territorial en La Haya: Nicaragua no tiene derecho a extenderse

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha fallado este jueves a favor de Colombia en el marco del litigio que mantiene con Nicaragua y ha rechazado la propuesta de las autoridades nicaragüenses, que solicitaban una extensión de la plataforma continental del país sobre territorio colombiano.

WATCH LIVE: the #ICJ delivers its Judgment in the case concerning Question of the Delimitation of the Continental Shelf between Nicaragua and Colombia beyond 200 nautical miles from the Nicaraguan Coast ( #Nicaragua v. #Colombia ) https://t.co/72JuEGUe88

El Gobierno de Nicaragua había reclamado ante la CIJ extender su plataforma continental en el Caribe y alegaba derechos sobre el lecho y el subsuelo marino más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el Derecho Internacional.

El mismo tribunal emitió un fallo en 2012 por el cual reconoció la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero al mismo tiempo amplió la extensión de las aguas territoriales de Nicaragua hasta las 200 millas náuticas en todos los puntos de la frontera en el Caribe.

READ HERE: the full text of the #ICJ Judgment in the case concerning Question of the Delimitation of the Continental Shelf between Nicaragua and Colombia beyond 200 nautical miles from the Nicaraguan Coast (#Nicaragua v. #Colombia) https://t.co/Q8z0444pSX pic.twitter.com/qdDSziugDt

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) July 13, 2023