Autoridades detectan virus de polio en aguas cloacales de Nueva York; piden vacunarse

“El riesgo para los neoyorquinos es real, pero la defensa es tan sencilla: vacúnate contra la polio”, dijo el comisionado de Salud de Nueva York.

Por Karen Matthews y Mike Stobbe

NUEVA YORK, 13 de agosto (AP).— Se ha detectado la presencia del virus causante de la poliomielitis en aguas cloacales de Nueva York una semana después de reportarse un caso de la enfermedad en el condado de Rockland al norte de la ciudad, anunciaron las autoridades de salud este viernes.

Es una nueva señal de que la enfermedad, no vista en Estados Unidos en la última década, se está trasmitiendo discretamente entre personas no vacunadas, dijeron las autoridades.

The NYC Health Department and @HealthNYGov have identified poliovirus in sewage in NYC, suggesting local transmission of the virus. Polio can lead to paralysis and even death. We urge unvaccinated New Yorkers to get vaccinated now: https://t.co/ELJCZi1WOL pic.twitter.com/TTmjZWhwtd — nychealthy (@nycHealthy) August 12, 2022

La presencia del virus de polio en las aguas cloacales indica que probablemente está circulando de manera local, dijeron los departamentos de salud de la ciudad y el estado de Nueva York.

La comisionada estatal de Salud, doctora Mary T. Bassett, dijo que la detección del virus en muestras de aguas cloacales de la ciudad es causa de alarma, pero no es sorprendente.

The risk to New Yorkers is real but the defense is so simple – get vaccinated against polio. With polio circulating in our communities there is simply nothing more essential than vaccinating our children to protect them from this virus. https://t.co/TgXjMACrLZ — Commissioner Ashwin Vasan, MD, PhD (@NYCHealthCommr) August 12, 2022

“El riesgo para los neoyorquinos es real, pero la defensa es tan sencilla: vacúnate contra la polio”, dijo el comisionado de Salud de la ciudad de Nueva York, doctor Ashwin Vasan, en un comunicado. “Ahora que la polio circula en nuestros vecindarios, no hay nada más esencial que vacunar a nuestros niños para protegerlos de este virus, y si uno es un adulto no vacunado o parcialmente vacunado, por favor decida hacerse vacunar ahora. La polio es totalmente evitable y su reaparición debería ser un llamado a la acción para todos nosotros”.

La polio reaparece en Nueva York en momentos que las autoridades municipales se esfuerzan por vacunar a sectores vulnerables contra la viruela símica y se adaptan a los cambios en las normas sobre la COVID-19.

UPDATE: NYSDOH & @nychealthy wastewater monitoring has identified poliovirus in samples in NYC. Now is time for every adult & child to get immunized against polio & be up to date with immunization schedules, especially those in the greater NY metro area. https://t.co/aOJNV1lP0I pic.twitter.com/i9GIRULDQS — NYSDOH (@HealthNYGov) August 12, 2022

“Enfrentamos una trifecta”, dijo el Alcalde Eric Adams a la televisora CNN. “La COVID sigue estando muy presente. Hemos identificado la polio en nuestras cloacas y todavía enfrentamos la crisis de la viruela símica. Pero el equipo está presente. Y estamos coordinando y enfrentando las amenazas a medida que se presentan y estamos preparados para hacerles frente con ayuda de Washington”.