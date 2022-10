“Alito”, Lilly, Zavala… el Presidente lanza lista de aspirantes opositores a 2024

La lista elaborada por el mandatario mexicano llega después de que estuviera insistiendo en que la oposición ya debe empezar a definir a sus candidatos rumbo a la elección presidencial del 2024 y el proceso que seguirá para ir descartando a los aspirantes.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la mañana de este jueves una lista con los nombres de 43 aspirantes de la oposición a la Presidencia en 2024, entre los que destacan personajes de la política, del sector empresarial, así como de los medios de comunicación y de redes sociales.

“Había yo quedado hablar de los candidatos. ¿Se acuerdan que quedamos en que ya no iban a haber ‘tapados’, ni ‘dedazo’? Vamos todos a hacer historia. Todos estamos haciendo historia. ¿Se acuerdan de aquello de que ‘el que se mueve no sale en la foto’?”, preguntó a los representantes de los medios de comunicación desde Palacio Nacional.

Por ello, López Obrador adelantó que daría a conocer por fin quiénes son “los que han expresado que quieren, o han aparecido en encuestas, o los han propuesto” para que contiendan por la candidatura de la oposición rumbo a la elección presidencial del 2024, con el objetivo de saber “cuántos hay del bloque conservador”.

“Dije que eran 38, pero salieron 42. De una vez vamos a destapar”, comentó antes de que se proyectara la lista donde inicialmente sólo aparecen enumerados 42 nombres.

En total, el Jefe del Ejecutivo federal sumó 43 posibles precandidatos, ya que se le recordó que faltaba una persona de ser considerada: Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas que actualmente tiene una orden de aprehensión girada por un Juez y una alerta migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Hay que ponerlo. Sí, pero todavía no se sabe si es culpable o no. Es presunto. 43 entonces. Pues así está. Hay bastantes. Se tienen que poner de acuerdo. Ya cumplimos ya nosotros, nada más agrega a Cabeza de Vaca”, pidió a su equipo de Comunicación Social.

El mandatario también señaló que sólo falta saber “quiénes van a dar el dedazo”. “Tienen que ser los ‘machuchones’, los de mero arriba. Claudio es uno, que representa también a los de arriba. Me consta que él participó cuando el fraude del 2006, sobre todo su papá, con todo respeto”, afirmó.

“Tienen que ser los… Porque ese es un grupo que mandaba, impulsaron a [Vicente] Fox y luego impulsaron a [Felipe] Calderón, incluso antes impulsaron a los del PRI”, recordó en su intervención.

AQUÍ LA LISTA COMPLETA DE LOS ASPIRANTES DE LA OPOSICIÓN

1.- Agustín Carstens

2.- Alejandro Moreno

3.- Beatriz Paredes

4.- Carlos Loret de Mola

5.- Carlos Medina Plascencia

6.- Claudio X. González

7.- Chumel Torres

8.- Damián Zepeda

9.- Dante Delgado

10.- Demetrio Sodio de la Tijera

11.- Denisse Dresser

12.- Diego Fernández de Cevallos

13.- Emilio Álvarez Icaza

14.- Enrique Alfaro

15.- Enrique de la Madrid

16.- Fernando Canales Clariond

17.- Gabriel Quadri

18.- Gilberto Lozano

19.- Gustavo de Hoyos

20.- Gustavo Madero

21.- Ildefonso Guajardo

22.- José Ángel Gurría

23.- Juan Carlos Romero Hicks

24.- Kenia López Rabadán

25.- Lilly Téllez

26.- Lorenzo Córdova

27.- Luis Donaldo Colosio Riojas

28.- Margarita Zavala

29.- Marko Cortés

30.- Maru Campos

31.- Mauricio Kuri

32.- Mauricio Vila

33.- Miguel Ángel Mancera

34.- Miguel Ángel Osorio Chong

35.- Miguel Ángel Riquelme

36.- Patricia Mercado

37.- Pedro Ferriz de Con

38.- Ricardo Anaya

39.- Samuel García

40.- Santiago Creel

41.- Silvano Aureoles

42.- Xóchitl Gálvez

43.- Francisco Javier Cabeza de Vaca

EL LANZAMIENTO DEL NUEVO BLOQUE OPOSITOR

Apenas el martes pasado, un grupo de organizaciones civiles, impulsadas por el empresario Claudio X. González, presentó un nuevo bloque opositor al que llamaron “[email protected]”, el cual se fijo un claro objetivo: derrotar al movimiento de la Cuarta Transformación en las elecciones del 2023 y del 2024. Esta plataforma surge después del fracaso que tuvo la alianza Va por México -integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)- en materia legislativa y electoral.

El bloque que busca sacar del Gobierno a Morena, partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, está integrado por seis organizaciones: Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México, quienes hicieron un llamado a ciudadanas y ciudadanos, organizaciones y partidos políticos de oposición a trazar la ruta para llevar a México hacia un destino de paz, seguridad, desarrollo e inclusión.

Justo una de las agrupaciones que integra el nuevo bloque, Sociedad Civil México, fue creada por una militante panista y que procura hacerse ver como “un esfuerzo apartidista y ciudadano”, según reveló el periodista Álvaro Delgado Gómez en SinEmbargo el pasado 26 de septiembre. En su texto, dio cuenta de cómo la organización ya sirvió en el pasado para promover al PAN, al PRI, al PRD y a Claudio X. González Guajardo.

Este grupo, que opera a través de las redes sociales, se ostenta como representante de la sociedad civil de México, pero su fundadora, Ana Lucía Medina Galindo, esconde que es una militante formal del PAN desde 2005, Diputada local de Michoacán, entre ese año y 2008, y candidata a esa misma posición en 2011, cuando Marko Cortés, su actual presidente, buscó ser Alcalde de Morelia.

Durante la presentación del movimiento “[email protected]”, celebrada en el Polyforum Siqueiros de la Ciudad de México, fue la misma Ana Lucía Medina quien tomó la palabra para dar a conocer los objetivos del bloque opositor, entre los que se encuentra “arribar a una nueva etapa de organización ciudadana que nos permita lograr de la manera más eficaz nuestras metas”.

También mencionó la capacidad de organizarse con eficacia para promover y defender el voto ciudadano. “El voto es el principal instrumento para ejercer soberanía en una democracia, por eso debemos promoverlo y defenderlo, debemos combatir el abstencionismo y marcar un récord de participación electoral en 2024, asumir que la disputa en las próximas elecciones no es sólo por la Presidencia de la República, también es por el Congreso de la Unión y cargos en los estados”, destacó.

Otra de sus líneas de trabajo, agregó Medina, será la defensa del Instituto Nacional Electoral (INEI), ya que “es la única institución del Estado capaz de organizar con neutralidad y efectividad el proceso electoral en 2023 y en 2024”, por lo que “su defensa es un deber permanente ante las intenciones por debilitarlo o desaparecer para que deje de ser autónomo”.

“En estos días se discutirá en el Congreso una Reforma Electoral regresiva. No aceptamos cambios al marco legal que pretendan eliminar los avances democráticos de las últimas décadas. Desde ya, llamamos a movilizarnos en su defensa”, exhortó.

Frente a los presentes, la creadora de Sociedad Civil México señaló que diseñarán un programa de Gobierno con la participación de todas y todos. De acuerdo con lo expuesto, “éste debe incluir todas las ideas e iniciativas para avanzar hacia la prosperidad, la paz, la justicia, la libertad y la inclusión”. Para ello, explicó, las organizaciones serán las que entreguen a los partidos políticos el documento que contenga su visión y propuesta programática.

“Para hacer realidad este proyecto, vamos a realizar una serie de actividades, entre las que se encuentran un sitio de Internet con una plataforma para que todas y todos puedan contribuir al programa de Gobierno con ideas y propuestas, la organización de foros regionales y temáticos, así como una serie de espacios digitales de reflexión y propuestas”, adelantó.

Asimismo, anunció que la próxima semana se pondrán en contacto con quienes desean contribuir en este esfuerzo de consulta inédita. “Después de cuatro meses de consulta, en marzo próximo, vamos a presentar la propuesta ciudadana de país en una gran convención”, informó la militante del blanquiazul.

En su intervención, aprovechó para “convocar a la audacia de imaginar un nuevo camino”. “Tenemos buenas ideas para enfrentar los desafíos del presente. Nos une algo más grande que sólo rechazar al Gobierno actual, el cual está destruyendo nuestro presente y nuestro futuro. Estar aquí es la muestra de que nos une, sobre todo, la esperanza y el deseo de construir a partir de nuestras coincidencias que son mayores que nuestras discrepancias”, sostuvo.

Por otra parte, Emilio Álvarez Icaza, del Frente Cívico Nacional, pidió a la gente suscribir un nuevo acuerdo ciudadano político para lograr un mejor México. La invitación la extendió a “quienes se han decepcionado de este Gobierno porque en la búsqueda de libertad, de la democracia y de la defensa de las instituciones, todas y todos son más que bienvenidos”.

Según sus propias palabras, dicho acuerdo está conformado por los siguientes elementos:

1.- “Promover una amplia unidad democrática en torno a un programa de las causas ciudadanas para enfrentar y derrotar al actual Gobierno y tener el triunfo en 2024. No tengan duda, eh. No tengan duda: los vamos a derrotar en el 24”.

2.- “Instar a que se construya una candidatura única que haga frente a la que ofrecerá la alianza de Gobierno. Con diferentes candidaturas de oposición, la probabilidad del triunfo disminuye. Con una candidatura, ganamos. Con dos o más, lo más probable es que perdamos”.

3.- “Vamos a acordar un método de selección desde la candidatura presidencial que tome en cuenta la opinión, pero también la participación de la ciudadanía. Debemos discutir pronto, junto con los partidos, la mejor manera de organizar este proceso, hay que hacerlo pronto, pero es un proceso y aquí lo vamos a organizar”.

4.- “Acordar candidatura de unidad a los diferentes puestos de elección popular que estarán en competencia en 2023 y en 2024, en particular, obtener la mayoría en el Congreso de la Unión en la elección de 2024 es estratégico y es fundamental”.

5.- “Iniciar conversaciones con los partidos para que se acuerde que después del triunfo del 2024, el Gobierno sea de coalición y que participen quienes mejor pueden ayudar a construir el México que todas y todos queremos”.

Para tal fin, Álvarez Icaza solicitó crear una alianza que tenga tres dimensiones: una alianza electoral, una alianza parlamentaria y una alianza de Gobierno. Por ello, exhortó a los partidos políticos de oposición a iniciar un diálogo sobre estas cinco demandas ciudadanas que se expusieron a la brevedad posible, ya que “se trata de que en el 2023 y en el 2924 hagamos mejor y más grande lo que hicimos en 2021”.

No tengan la menor duda, en el 2024 los vamos a sacar del Gobierno. 👇👇👇 A) amplia unidad opositora

B) Candidatura única

C) Método democrático de selección

D) Candidaturas de unidad en particular para obtener mayoría en el Congreso

E) Gobierno de Coalición — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) October 11, 2022

Carla Érika Ureña, vocera de UNE, consideró que “es la hora de la ciudadanía. Todas y todos estamos llamados a ser protagonistas en la construcción de un México próspero, justo e incluyente. No podemos esperar a que los políticos y los partidos se pongan de acuerdo para convertirse en forjadores de un mejor México. Es tiempo de tomar la iniciativa para proponer una nueva visión de país. Insistimos: los ciudadanos debemos pasar de la queja a la acción”.

A su vez, el exgobernador Carlos Medina Plascencia, vocero de Unidos por México, declaró que “el resultado electoral en 2018 no se explica sin los errores y excesos de gobiernos que no supieron enfrentar con éxito los desafíos del presente” y que a pesar de sus logros y avances evidentes, “esos gobiernos no pudieron abatir la pobreza, disminuir la corrupción y establecer la paz en todo el país. Somos también responsables de lo que no se hizo bien y enfrentamos el desafío de corregir el camino. Ahora estamos de cara a un sexenio lleno de infamias y errores cuyo tamaño es el de una enciclopedia”.

En tanto, Gustavo de Hoyos, vocero de Sí por México, recordó que los partidos políticos de oposición “a pesar de sus diferencias comparten una visión común: proteger la democracia, preservar el Estado de Derecho, acabar con la polarización y construir las bases del progreso, la paz y la seguridad”.

También recapituló que en 2021 “los electores decidieron retirarle la confianza al Gobierno y que con la alianza se lograron dos millones más de votos que el partido oficial y sus aliados”.

Con el lanzamiento de [email protected], llega a México la hora de la ciudadanía. Deberemos aprovechar las experiencias de otros movimientos, aprendiendo de sus aciertos y errores. Lo escribo en mi artículo que se publica en @SinEmbargoMX. 🖥 https://t.co/GyFq6w37pL pic.twitter.com/bjEypwz2DJ — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) October 11, 2022

Además, el empresario hizo un llamado a los partidos de oposición a que atiendan el mandato ciudadano y que actúen en defensa de la democracia, y a la sociedad a seguir actuando como contrapeso a los excesos del poder.

Finalmente, Gabriela Sterling, vocera de Poder Ciudadano, hizo hincapié en que “el tiempo mexicano exige un nuevo acuerdo social que garantice la paz, la libertad y la igualdad para que todas y todos, unidos, podamos mejorar”.

Del mismo modo, destacó la necesidad de ampliar la democracia en México, fortalecer sus instituciones, frenar las violencias, preservar y aumentar las libertades y otros derechos.

“Nuestro país nos convoca a que las oportunidades sean parejas para todos, a revertir el empobrecimiento y a construir una sociedad más justa, en un medio ambiente limpio y protegido. Si hacemos a un lado las diferencias y nos concentramos en lo que nos une, en la pluralidad, un nuevo camino lleno de posibilidades se abrirá frente a nuestros ojos”, concluyó.

AMLO PIDE A OPOSICIÓN QUE DEFINA CANDIDATO PARA 2024

Apenas esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mandó tres consejos a la oposición rumbo a las elecciones del 2024, los cuales coinciden con algunos de los planteamientos que hizo el bloque “[email protected]”.

En su conferencia de prensa matutina, sugirió al empresario Claudio X. González empezar a ver con la oposición quién será su candidato o candidata presidencial.

“Eso no es un asunto fácil y que se acuerden que el ciudadano vota por tres cosas: la organización política, por el candidato o la candidata y el programa […] Que lo vayan resolviendo, para que ya dejen de estar espiando, gastando dinero y calumniando”, agregó.

Desde Palacio Nacional, destacó una vez más que la mejor opción para elegir a la candidata o candidato presidencial es por medio de una encuesta como se ha previsto que se haga en Morena.

“Así como va a haber una encuesta en el flanco izquierdo, en el conservadurismo podrían hacer una. Pueden ser 38 [aspirantes], pero se hacen selecciones y van quedando los mejores posicionados hasta que queden tres y ahí deciden”, dijo.

Del lado de Morena, aseguró que hay hasta cinco posibles candidatos que podrían sucederlo en la Presidencia de México. El mandatario nombró al Canciller Marcelo Ebrard; a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; al Senador Ricardo Monreal Ávila, y al Diputado Gerardo Fernández Noroña, como posibles aspirantes al proceso electoral.

Antes de ello, el Jefe del Ejecutivo federal comentó que eran tres los posibles candidatos en su movimiento, pero que se podrían incluir a dos más. “Y está abierto porque en su momento los que quieran incluirse”.

Además, el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que hay alrededor de 38 aspirantes del bloque conservador, entre los que figuran Silvano Aureoles Conejo, exgobernador perredista de Michoacán; Gabriel Quadri, Diputado por el Partido Acción Nacional (PAN); la Senadora Lilly Téllez; y Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Los sondeos realizados en los últimos meses ponen a Sheinbaum como una de las favoritas junto al Canciller Marcelo Ebrard para suceder a López Obrador. Tanto la Jefa de Gobierno capitalina como Ebrard, así como otros aspirantes, entre ellos Adán Augusto López, y el Senador Ricardo Monreal han llamado a la unidad interna, pero Ebrard y Monreal, por ejemplo, han pedido en reiteradas ocasiones que haya “piso parejo”.

Por su parte, el legislador Fernández Noroña ha afirmado que el partido oficialista no está cuidando su proceso interno de selección. Y ha dicho que el movimiento está en buen momento para hacer un replanteamiento en el que se incluya a sus aliados, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para generar estrategias que refuercen la coalición e impidan que alguno de los posibles candidatos decida irse con la oposición.

EL FRACASO DE VA POR MÉXICO

Claudio X. González, Gustavo de Hoyos y Sociedad Civil México, los hasta ahora abiertos convocantes de esta nueva alianza, vienen de un fracaso previo: Va por México, que unía a PAN, PRI y PRD. La ruptura la provocó el priista Alejandro Moreno Cárdenas apenas unos días después de que sus pares panista y perredista, Marko Cortés y Jesús Zambrano, habían jurado que “si nos tocan a uno, nos tocan a todos”.

La votación del PRI a favor de la reforma que deja a la Guardia Nacional bajo el mando del Ejército hasta 2028 causó que ese bloque, que nació en una mansión de Las Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más ricos de América Latina, se rompiera.

“Diputadas y diputados del PRI: Nos fallaron. Le fallaron a la Coalición. ¡Le fallaron a México! Última parada le corresponde a los senadores del PAN, PRD, MC y, por supuesto, del PRI. Confiamos en ellas y ellos”, fueron las palabras con las que González Guajardo reclamó al PRI luego de la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional para ampliar la presencia de militares en la Guardia Nacional.

En reclamo escondía un dejo de esperanza por mantener esta alianza que se construyó en su casa, en marzo de 2020. Aunque Moreno Cárdenas ha dicho que el PRI no quiere romper con Va por México, la realidad es que se le perdió la confianza.

El pasado 5 de octubre, Gustavo de Hoyos, uno de los principales impulsores de la alianza Va por México, ya había adelantado que se haría un anuncio. “El día 11 pretendemos que haya un anuncio importante, es algo que venimos planeando de tiempo atrás y me parece que por las condiciones actuales es todavía que la propuesta ciudadana pueda adecuarse a las nuevas condiciones que se derivan de esa circunstancia política”, dijo en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en entrevista en el programa de Los Periodistas, que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

En la conversación, el empresario afirmó que los integrantes del bloque opositor deberían revisar si la coalición Va por México debe continuar o cambiar luego de que un día antes senadores priistas y perredistas aprobaran la reforma constitucional que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028. “Yo creo que va sufrir en el mejor de los casos una profunda reflexión y seguramente una transformación […] Sin lugar a dudas en las próximas horas, días, diría yo hasta semanas, habría que recalibrar si la coalición como hasta ahora la conocemos puede seguir adelante o debe tener un cambio sustancial”, sostuvo.

PANISTA VESTIDA DE SOCIEDAD CIVIL

Ana Lucía Medina Galindo, militante panista, es una entre los promotores de “[email protected]”. Ella es quien leyó en el Senado de la República el comunicado a nombres de las organizaciones de la “sociedad civil” para denunciar “la militarización de país”.

La filiación y las relaciones políticas en la biografía de Medina Galindo la ubican no como “sociedad civil”, sino como panista: Diputada local en Michoacán, hizo campaña para volver a serlo junto con Luisa María Calderón, quien aspiraba a la gubernatura de Michoacán, en 2011, cuando el titular del Ejecutivo era Felipe Calderón Hinojosa.

Postulada por el PAN y el Partido Nueva Alianza (PANAL), de Elba Esther Gordillo, la fundadora de Sociedad Civil México hizo campaña para Diputada por el distrito 11 de Morelia con personajes de la talla de Javier Lozano Alarcón y Ernesto Cordero; así como Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel y Marko Cortés. Después de haber sido vencida en esa elección por el PRI, que también derrotó a la hermana de Calderón y a Cortés, Medina Galindo siguió militando en el PAN, pero luego incursionó en la “sociedad civil” con el membrete Sociedad Civil México.

Es el mismo caso del membrete Unidos por México, que supuestamente es una organización de la sociedad civil, pero está integrada sólo por exgobernadores del PAN, uno de los cuales, Marco Antonio Adame Castillo, también hizo uso de la palabra en el Senado, sin aclarar que es Diputado federal de ese mismo partido político, de acuerdo con un texto del periodista Álvaro Delgado publicado en SinEmbargo.

El 29 de septiembre de 2020 nació Unidos por México y sus integrantes son, además de Adame Castillo, exgobernador de Morelos y uno de los operadores políticos de la organización secreta El Yunque, Ernesto Ruffo, Carlos Medina Plascencia, Francisco Barrio, Alberto Cárdenas, Fernando Canales Clariond, Eugenio Elorduy, Patricio Patrón, Francisco Ramírez Acuña y Juan Carlos Romero Hicks, aspirante a candidato presidencial en 2024.

El Frente Cívico Nacional, otra de las organizaciones usadas para firmar desplegados, es otra chapuza: Creado el 2 de julio de este año, los dirigentes de este membrete son el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, Demetrio Sodi y Carlos Navarrete, así como la priista Rosario Guerra, el panista Gustavo Madero, la excandidata presidencial petista Cecilia Soto y Emilio Álvarez Icaza, Senador postulado por el PAN que se hace llamar “independiente”.