GALILEO | Attosegundos y mecánica cuántica… Un experto desentraña el Nobel de Física

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– La semana pasada, el mundo de la ciencia vivió sus días más intenso con respecto a la época de galardones, ya que se entregaron los Premios Nobel, los más prestigiosos del mundo. Esta semana en “GALILEO” nos centraremos en el reconocimiento entregado en la categoría de Física.

Tres científicos ganaron el Premio Nobel de Física por estudiar los electrones de los átomos durante las fracciones de segundo más diminutas, un campo que algún día podría contribuir a mejorar los dispositivos electrónicos y los diagnósticos de enfermedades.

El premio fue para Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L’Huillier por sus estudios sobre las partes diminutas de cada átomo que giran en torno a su núcleo, y que son fundamentales prácticamente para todo: la química, la física, nuestros cuerpos y nuestros aparatos.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023