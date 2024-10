BITS | Until Dawn, equilibrio perfecto entre historia y jugabilidad

Dentro de las mejoras que tiene esta nueva versión se encuentran las del apartado visual, también tenemos mejores efectos de iluminación, sombras, el agua o la nieve cayendo, además de unas texturas que hacen de cada entorno que exploramos aterrador y maravilloso. A todo esto sumamos que tenemos nuevos controles de cámara.

Ciudad de Méxicom, 13 de octubre (SinEmbargo).- En el año 2015, vimos por primera vez Until Dawn para el PlayStation 4, un título que llegaba casi 1 año después del lanzamiento de la consola y que prometía ser una de las mejores nuevas experiencias, no sólo a nivel narrativo sino también a nivel técnico con el potencial gráfico que explotaba las capacidades del PlayStation 4 y nos daba una de las mejores experiencias visuales de esos años, ahora, 9 años después regresa con mucho más que sólo mejoras gráficas para brindarnos la experiencia definitiva del juego.

Para quienes no hayan jugado el título en su pasado lanzamiento, Until Dawn nos cuenta la historia de un grupo de amigos que estudiaron juntos en la escuela y que han hecho de una tradición visitar la casa de la familia de Hannah, Beth y Josh Washington la cual se encuentra en la montaña Blackwood, una montaña que tiene un pasado bastante complicado y es que antes de que la familia Washington comprara gran parte de la montaña, esta era tierra sagrada de la tribu Cree, quienes fueron expulsados por Jefferson Brag, quien establecería un sanatorio, una minas y un hotel en la montaña. Sin embargo, durante los años de 1951 y 1952 ocurrió una tragedia en las minas, misma que sigue siendo un misterio hasta el presente en el que toma lugar el juego; además de que en la actualidad, durante el prólogo del juego conocemos que gracias a una broma de los demás amigos, Hannah y Beth se perdieron en la montaña y nunca pudieron encontrarlas. El juego toma lugar 1 año después de esta tragedia reuniendo a Ashley, Christopher, Emily, Jessica, Matthew, Michael, Sam y el hermano de Beth y Hannah, Josh, buscando continuar la tradición, sin embargo, les espera una noche plagada de terror que no terminará hasta el amanecer.

Dentro de las mejoras que tiene esta nueva versión, lo más notorio son las del apartado visual y es que no sólo es un relanzamiento con una mejor calidad, sino mucho de los personajes han sufrido cambios bastantes significativos para tener una mejor apariencia aunque sin quitar la base de su diseño original. Tenemos mejores efectos de iluminación, sombras, el agua o la nieve cayendo, además de unas texturas que hacen de cada entorno que exploramos aterrador y maravilloso. A todo esto sumamos que tenemos nuevos controles de cámara, aunque los controles principales no han cambiado bastante en cuanto al movimiento, realmente le dan un enfoque mucho más dinámico al juego.

Dentro de la historia también han añadido cosas nuevas, la primera de ellas es el prólogo y es que este ha sido retrabajado por completo para brindar un contexto mucho mayor al que tenemos en la entrega original y la verdad, es algo que quedó bastante bien. Sumado a esto tenemos la adición de nuevos totems, esta serie de objetos que podemos encontrar en el mapa y que nos darán una pequeña premonición de eventos que aún no suceden y por último, algunas nuevas áreas que podemos explorar.

A nivel jugabilidad, si bien estamos frente a un juego que en su mayor parte es “quick time event” y tenemos que reaccionar a presionar los botones que el juego nos pide en un periodo de tiempo determinado a lo largo del juego, también se ha añadido una nueva función para aprovechar las capacidades del Dualsense y es una mecánica que nos pide “estar calmados” en ciertas situaciones, por lo cual debemos de mover el control lo menos posible o nuestro entorno o enemigos reaccionarán a esto. Cada decisión o diálogo que hagamos será importante para la manera en que se desarrolla nuestra historia de principio a fin.

Por último, tenemos dos nuevos finales, el primero es uno que está relacionado con uno de los personajes más carismáticos de la historia que en la entrega original, no logra sobrevivir, además de que es algo que los fans habían pedido desde su lanzamiento y que en esta ocasión deja la puerta abierta a que logró escapar o bien, fue rescatado en un momento posterior al que escaparon los demás; si esto no fuera poco, tenemos un nuevo final para el juego y es que, independientemente de cómo termine tu historia, vemos una nueva escena que involucra a Sam, algunos años después (no sabemos cuántos) y que deja la posibilidad abierta a una secuela del juego o tal vez, algún día lo descubriremos.

Until Dawn cumple con su propósito principal a nivel técnico y aunque podría haber tenido mejoras en diferentes aspectos, la realidad es que la experiencia es la misma que hace 9 años, aunque claro, es una gran oportunidad para disfrutar de esta gran historia sino lo hicieron en su primer lanzamiento.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez