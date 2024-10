Donas esponjosas y ligeras por dentro, con un exterior crujiente para ese antojo

Este lugar siempre está innovando y con la creatividad de Steven, el fundador, y su equipo, cada semana cambian el menú, por lo que si vas hoy puedes encontrar alguna dona especial como la Old Fashion Pumpkin, pero que es posible que no esté para la siguiente semana.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- Una mañana fría, un café y una dona con miel de maple y tocino, suena bien para iniciar el día o qué tal una malteada y una dona glaseada para acompañar una plática en la tarde con amigos, eso es posible en Austin Donut Company, un espacio que trae a la Narvarte la experiencia de poder disfrutar de una dona al estilo estadounidense -que se caracterizan por ser esponjosas y ligeras por dentro, con un exterior ligeramente crujiente- en la Ciudad de México.

Las donas de Austin Donut Company están hechas a mano y cuentan con una variedad de glaseados, coberturas y rellenos cuyos ingredientes frescos garantizan una experiencia de sabor inigualable. Eso no es todo, este lugar siempre está innovando y con la creatividad de Steven, el fundador, y su equipo, cada semana cambian el menú, por lo que si vas hoy puedes encontrar alguna dona especial como la Old Fashion Pumpkin que cabe decir está deliciosa, pero que es posible que no esté para la siguiente semana, por eso hay que mantenerse al tanto de sus redes sociales, donde comparten las novedades del menú.

En nuestra visita pudimos elegir entre donas glaseada original, chocolate, trufa, chai sucio y maple tocino; rellenas de blueberry, nutella, guayaba queso y merengue suizo; y las especialidades old fashion chocolate, Old Fashion Pumpkin, longjohn chocolate, Apple Fritter y Bearclaw manzana.

Nuestra recomendación es probar la Apple Fritter, una especialidad de Austin Donut Company, esta es una dona rústica típica del noreste de Estados

Unidos, región con abundancia de manzanas, para aprovechar la fruta, desde el siglo XIX caramelizan la manzana y la integran a la masa y fríen, el resultado es delicioso y diferente, pues no tiene forma de una dona, si no que asemeja más a un buñuelo que resulta crocante por fuera per muy suave por dentro, además lo sirven con helado, lo que resulta delicioso, un tip es que si eres de buen comer una pieza está bien, pero también es una gran oportunidad para compartir con alguien. Otra opción que no puedes dejar pasar es Bearclaw manzana, que como su nombre lo dice, tiene forma de una garra, lo que hace que sea algo diferente.

De beber cuentan con café americano, latte, cappuccino, chocolate caliente, además de bebidas frías como Matcha Latte, Frappé y Malteadas que debes probar, como la de maracuyá que tiene todo el sabor de la fruta, también tienen de pudín de plátano, mamey, coco, lichi, frutos rojos, mango y las clásicas vainilla y fresa.

Hay que destacar que la tienda ofrece un espacio cómodo y agradable para disfrutar de una deliciosa dona en cualquier momento del día, la primera charola está lista a las 8:30 am, además, tienen una promoción de miércoles a viernes de 12 a 5 pm de dona y café por 50 pesos.

Austin Donut Company se encuentra en Dr. José María Vértiz 546, Narvarte Oriente, Benito Juárez, 03020 Ciudad de México; abre de miércoles a domingo de 8:30 am a 8:30 pm.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.