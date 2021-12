La OMS ve “probable” que Ómicron supere a Delta en donde hay transmisión comunitaria

Madrid, 13 de diciembre (Europa Press).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera “probable” que la variante Ómicron de la COVID-19 supere a la Delta “en los lugares donde se produce la transmisión comunitaria”.

Los expertos técnicos de la OMS creen que, de acuerdo a las “limitadas pruebas actuales”, Ómicron “parece tener una ventaja de crecimiento sobre Delta”.

“Se está propagando más rápidamente que la variante Delta en Sudáfrica, donde la circulación de Delta era baja, pero también parece propagarse más rápidamente en otros países donde la incidencia de Delta es alta, como en el Reino Unido. Sigue siendo incierto si la rápida tasa de crecimiento de Ómicron observada en países con altos niveles de inmunidad de la población está relacionada con la evasión inmunológica, la mayor transmisibilidad intrínseca o una combinación de ambas”, explica el documento.

There are limited available data, and no peer-reviewed evidence, on vaccine efficacy or effectiveness to date for Omicron. Preliminary evidence suggests a reduction in vaccine efficacy against infection & transmission associated with Omicron https://t.co/tOu6iIvFZP #COVID19 https://t.co/HRxoRZOJvi

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 12, 2021