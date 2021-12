¿Qué fue lo más buscado en Google durante 2021? La COVID ya no colma la LISTA

A días de terminar el año, el buscador más popular publica los resultados de un año dominado de nuevo por la pandemia.

Por Cesar Otero

Ciudad de México, 13 de diciembre (AS).- Esto es lo que dijimos en la noticia que repasaba lo más buscado en Google en 2020: “…a las puertas de un 2021 que promete traer la esperanza y la ansiada normalidad que deseamos recuperar”. Spoiler, aún no ha sido así, por lo que miramos a 2022 con algo de recelo, soñando con que esta ***** termine ya. Pero no podemos adivinar el futuro, aunque sí repasar el pasado. Y eso es lo que ha hecho Google.

GOOGLE EN 2021

Cada año, el buscador más usado de la Red de redes publica sus resultados de búsqueda, los términos que la gente más ha “googleado”. Y en el plano internacional, el Top Ten general no incluye el Coronavirus ni vacunas ni nada, pero sí series como El Juego del Calamar, artistas como el rapero DMX que falleció repentinamente este 2020 y otros.

Curiosamente, la mayor búsqueda del año no ha sido nada con respecto a la pandemia, sino de un encuentro deportivo y además de Cricket: Australia vs India, que se convirtió en lo más “googleado” en la semana del 10 – 16 de enero y no ha sido superado en el resto del año.

En lo más buscado de noticias ya sí vemos el tema de las vacunas COVID, o el conflicto de Afghanistan: entre los actores de cine y el de personas, el triste suceso de la muerte de la directora de fotografía Halyna Hurchins en un set de rodaje ha hecho que Alec Baldwin haya copado ambos listados, así como otros como Armie Hammer y el escándalo relacionado con mensajes de fantasías erótico – caníbales que se envió con su amante.

DMX también copa el listado de fallecidos, y la Marvel reina entre las búsquedas de películas con sus tres estrenos del año: Eternals, Black Widow y Shang-Chi. El Juego del Calamar copa el listado de shows de TV, y entre los equipos más buscados está el FC Barcelona y un Real Madrid que se alza con el primer puesto.

LO MÁS BUSCADO EN GOOGLE EN 2021

BÚSQUEDAS GENERALES

Australia vs India

India vs England

IPL

NBA

Euro 2021

Copa América

India vs New Zealand

T20 World Cup

Squid Game

DMX

NOTICIAS

Afghanistan

AMC Stock

COVID Vaccine

Dogecoin

GME Stock

Stimulus Check

Georgia Senate Race

Hurricane Ida

COVID

Ethereum Price

ACTORES/ACTRICES

Alec Baldwin

Pete Davidson

Aryan Khan

Gina Carano

Armie Hammer

Carmen Salinas

Shehnaaz Gill

Elliot Page

Dave Chappelle

Brenda Song

ATLETAS

Christian Eriksen

Tiger Woods

Simone Biles

Emma Raducanu

Henry Ruggs III

Neeraj Chopra

大谷 翔平 (Shohei Ohtani)

Odell Beckham Jr.

Rafael Nadal

Tyson Fury

COMIDAS

Birria tacos

Nasi goreng

Feta pasta

Charcuterie board

生姜 焼き (Shōgayaki)

Potato Soup

ぶり の 照り 焼き (Teriyaki Amberjack)

豚汁 (Tonjiru)

Baked oats

Overnight oats

JUEGOS

PopCat

FIFA 22

Battlefield 2042

モンハン ライズ (Monster Hunter Rise)

Resident Evil Village

Genshin Impact

Call of Duty: Vanguard

Far Cry 6

Madden NFL 22

Metroid Dread

PELÍCULAS

Eternals

Black Widow

Dune

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Red Notice

Mortal Kombat

Cruella

Halloween Kills

Godzilla vs. Kong

Army of the Dead

FALLECIMIENTOS

DMX

Gabby Petito

Marília Mendonça

4

Prince Philip

Brian Laundrie

MC Kevin

Lázaro Barbosa de Sousa

Peter R. de Vries

Paulo Gustavo

Helen McCrory

GENTE

Alec Baldwin

Kyle Rittenhouse

Christian Eriksen

Tiger Woods

Simone Biles

Joe Biden

Emma Raducanu

Derek Chauvin

Henry Ruggs III

Pete Davidson

CANCIONES

“drivers license”, Olivia Rodrigo

“MONTERO (Call Me by Your Name)”, Lil Nas X

“INDUSTRY BABY”, Lil Nas X feat. Jack Harlow

“Fancy Like”, Walker Hayes

“MAPA”, SB19

“good 4 u”, Olivia Rodrigo

“Butter”, BTS

“Jalebi Baby”, Tesher

“Wellerman”, Nathan Evans

“Good Days”, SZA

EQUIPOS DEPORTIVOS

Real Madrid CF

Chelsea F.C.

Paris Saint-Germain F.C.

FC Barcelona

Sociedade Esportiva Palmeiras

Los Angeles Lakers

Sport Club Corinthians Paulista

Boston Red Sox

São Paulo FC

Manchester City F.C.

SERIES DE TV

Squid Game

Bridgerton

WandaVision

Cobra Kai

Loki

Sweet Tooth

Lupin

Ginny and Georgia

True Beauty

BBB21

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.