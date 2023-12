De las Heras: Sheinbaum, con fuerte ventaja para 2024; AMLO llega a 80% de aprobación

De las Heras le da un 80 por ciento de aprobación en este ejercicio de diciembre al Presidente Andrés Manuel López Obrador; la desaprobación se redujo a 12 por ciento.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- La nueva encuesta de De las Heras reveló que la ventaja que mantiene Claudia Sheinbaum, precandidata única de Morena a la Presidencia de la República en 2024, es de más de 50 puntos sobre Xóchitl Gálvez, la precandidata del Frente Amplio por México.

De acuerdo con la encuesta realizada por De las Heras a nivel nacional entre el 2 y el 5 de diciembre, la morenista capta el 65 por ciento de las preferencias; y Gálvez, un 13 por ciento, es decir, hay 52 puntos porcentuales de diferencia.

Samuel García, Gobernador de Nuevo León y quien desistió de la precampaña presidencial, aparece en tercer lugar con un seis por ciento; y Eduardo Verástegui, el aspirante independiente de ultraderecha, con uno por ciento.

Asimismo, de las y los encuestados, el uno por ciento compartió que no iría a votar, el dos por ciento no quiso decir por quién votaría, el cinco por ciento coincidió en que no votaría por ninguna de las opciones, y el siete por ciento no sabe todavía.

En el índice de conocimiento público, Sheinbaum tiene un 76 por ciento, es decir, un cinco por ciento más de la encuesta levantada en noviembre; mientras que Gálvez subió siete puntos en un mes para ubicarse con 58 por ciento; y García, aunque ya se haya bajado de la contienda, creció nueve puntos para sumar 45 por ciento.

De la misma forma, Sheinbaum es la precandidata con mejor opinión de las y los encuestados, pues el 75 por ciento tiene una opinión positiva sobre ella, y sólo el 11 por ciento tiene opinión negativa; por su parte, Gálvez tiene más opinión negativa que positiva, ya que el 43 por ciento opina mal o muy mal de ella, contrario al 32 por ciento.

A la preferencia electoral de Sheinbaum se le suma la propia aprobación que tiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador. De las Heras le da un 80 por ciento de aprobación en este ejercicio de diciembre, iguala su mejor cifra que fue en abril. La desaprobación se redujo tres puntos al situarse en el 12 por ciento.

Según la encuesta de De las Heras, lo mejor que ha hecho López Obrador es implementar programas de atención a las personas adultas mayores, otorgar becas a estudiantes y ayudar a la gente, mientras que lo peor ha sido no disminuir la inseguridad, no hacer cumplir las leyes y no controlar el alza de precios.

La metodología fue una encuesta nacional en viviendas, realizada del 2 al 5 de diciembre a mil 400 personas, la cual tiene un error de estimación de más o menos 2.7 por ciento al 95 por ciento de confianza.