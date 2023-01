La Liga MX se vuelve para unos cuantos: se muda a las plataformas de streaming

Ver los partidos de la Liga MX se ha vuelto en una tarea complicada para los aficionados. Los servicios de streaming y plataformas deportivas han acaparado las transmisiones de los juegos, situación que ha provocado el descontento de millones de fanáticos que por décadas estuvieron acostumbrados a ver de manera gratuita los partidos y que ahora deben pagar para ver los partidos de sus equipos.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Después de un parón de dos meses debido a la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Liga MX regresó a sus actividades con el arranque del Torneo Clausura 2023, sin embargo, el inicio del campeonato confirmó lo que muchos ya sospechaban, cada vez será más complicado para los aficionados seguir los partidos de sus equipos debido a la privatización de las transmisiones.

En México, los derechos de transmisión de los 18 equipos de la Liga MX se dividen entre cinco grandes televisoras: Televisa, TV Azteca, ESPN, Fox Sports y Marca Claro. Esta medida ha ampliado la oferta deportiva para los televidentes, pues ahora pueden elegir en qué cadena ver los encuentros, pero a su vez ha reducido en gran manera el acceso de los aficionados al futbol mexicano.

Aunado a esta situación está el hecho de que cada una de estas empresas cuenta con sus propias plataformas de streaming o canales de televisión de paga por los que transmiten de manera exclusiva los partidos: VIX+, Fox Sports Premium, ESPN Star+, TUDN y Marca Claro, las cuales han servido como gancho para atraer nuevos suscriptores.

Como ejemplo, está lo ocurrido en la fecha 1 del torneo mexicano. De los nueve partidos programados para el arranque de la Liga MX, solo dos encuentros fueron transmitidos por televisión abierta, el Mazatlán vs León, a través de TV Azteca y el Pumas vs Juárez en Televisa. Los siete juegos restantes solo fue posible sintonizarlos por streaming.

Pese a que cada una de las plataformas cuenta con los derechos para transmitir los partidos de ciertos equipos, la realidad es que Televisa ha logrado mantenerse como el gran dominador de este rubro. En julio de 2022, la televisora lanzó VIX+, su plataforma de streaming en la cual se pueden seguir de manera exclusiva algunos de los juegos de local de equipos como Toluca, Pumas, Necaxa, Chivas, América, Cruz Azul y Santos.

Si eres fan de alguno de los siete equipos mencionados y no quieres perderte ninguno de los partidos, deberás contratar VIX+ el cual tiene un costo inicial de 25 pesos el primer mes y 119 pesos los meses siguientes. También ofrece un precio total de 999 pesos la anualidad, lo que genera un ahorro de 429 pesos.

Aunado a esto se encuentra el canal Afizzionados, el cual está disponible de manera gratuita en el sistema de cable de Izzi — que cuenta con paquetes desde 350 pesos mensuales — y transmite de manera exclusiva partidos de Chivas, Atlas, Necaxa, Santos y Tigres. En caso de no contar con esta señal deberás pagar un monto extra de 150 pesos al mes, o en su caso, contratar VIX+ para ver los partidos.

En tanto, Star Plus, plataforma que da acceso a todo el contenido de ESPN, tiene disponibles los partidos de local de Atlético de San Luis, Mazatlán y Puebla. Este servicio cuesta 199 pesos al mes, y al igual que otras plataformas, permite al usuario contratar un combo anual el cual tiene un costo de 1999 pesos, lo que genera un ahorro de 389 pesos.

Otra de las aplicaciones es Fox Sports Premium, la extensión del famoso canal deportivo, — el cual cuenta con los derechos de transmisión de todos los partidos de local del Monterrey y Juárez— ofrece a sus usuarios dos formas de suscribirse. La primera, a través de los distintos proveedores de televisión de paga por un precio sugerido mensual de 110 pesos. La segunda opción por vía streaming donde los suscriptores pueden disfrutar de los tres canales de la cadena más Fox Sports Premium por un precio de 130 pesos al mes. En esta extensión del canal podrás de ver de manera exclusiva los juegos en casa de Tijuana, Querétaro, León y Pachuca.

Finalmente se encuentran TV Azteca y Marca Claro, las dos únicas señales que no cobran un monto extra por seguir los partidos de la Liga MX ya sea por televisión o a través de sus plataformas. En el caso de la televisora, esta transmite todos los partidos de local del Mazatlán y Puebla. Además cuenta con algunos juegos de equipos como Atlas, Chivas y Santos. En cuanto al segundo medio, que cuenta con los derechos de León y Pachuca, realiza sus transmisiones por su canal de televisión y vía YouTube sin costo alguno.

Es decir, si un aficionado decide seguir todos los partidos de cada jornada del futbol mexicano para no perderse ni un solo detalle, deberá desembolsar al menos 578 pesos al mes, suma total de los precios de cada una de las plataformas antes mencionadas, tener contratado un sistema de cable, contar con un canal especial y que tu televisión sea compatible con los servicios de streaming.

FUTBOL MÁS ACCESIBLE

La privatización de las transmisiones de los partidos de la Liga MX ha provocado gran malestar entre los aficionados quienes expresaron en redes sociales su rechazo ante esta medida. Analistas, comentaristas y periodistas deportivos también han criticado que cada vez el futbol sea menos accesible para los seguidores.

Una gran parte de los aficionados que están en contra de esta medida argumentan que el campeonato de futbol en México tiene un nivel bajo comparado con otra ligas del mundo, por ende, mencionan, no se debería cobrar un monto extra para poder seguir los partidos de tu equipo.

El boom del entretenimiento vía streaming ha provocado que varias plataformas enfoquen sus miradas en el futbol, el deporte más popular del mundo, para atraer nuevos suscriptores. Sin embargo, los generadores de contenido han volteado a las ligas más importantes de Europa y han dejado de lado al balompié nacional .

HBO Max y Paramount+ además de ofrecer un catálogo de series, películas, documentales y demás contenido original, han apostado por incluir, cada uno, dos de las competiciones más importantes del planeta: la Champions League y la Premier League.

En el primer caso, para ver el torneo de clubes más importante del mundo, solo debes contratar HBO Max en cualquiera de sus dos planes, Móvil o Estándar — que van de los 99 a los 149 pesos mensuales — para poder disfrutar de todos los partidos de la Champions. Con Paramount+, los usuarios deben pagar 79 pesos al mes para disfrutar del campeonato de futbol inglés.

Las críticas de los aficionados en contra de la Liga MX han seguido en aumento luego de que la NFL, el campeonato de futbol más importante del mundo y que cuenta con algunas de las franquicias más del planeta, diera a conocer que todos sus partidos de la primera ronda de los playoffs serían transmitidos por televisión abierta.

En la Jornada 2 de la Liga MX, solo cuatro partidos serán transmitidos por televisión abierta: Puebla vs Querétaro por TV Azteca; Cruz Azul vs Monterrey y Toluca vs América por Canal 2 y TUDN y Santos vs Pumas que irá por Canal 2, TV Azteca y TUDN.

Alfonso López Dávila https://www.sinembargo.mx/author/alfonsolopez Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.