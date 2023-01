PAN-PRI-PRD por la supervivencia

La oposición, con un aparente, pero poco fundado optimismo, camina hacia el 2024 con la mirada puesta en las estrellas, pero con el riesgo de que, al no tener los pies bien puestos sobre la tierra, con respecto a sus verdaderas posibilidades y alcances, podría tropezar y hundirse en el precipicio.

Con lo poco que le queda y una pequeña ayuda de sus amigos, que sumarán sus muy disminuidos activos en busca de la supervivencia política y electoral, el PRI llevará mano sobre sus aliados de PAN y PRD para designar a los candidatos que trataran de competirle decorosamente a Morena en las contiendas para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, en junio próximo.

En tanto que el PAN, sin personalidades destacadas y sin arrastre popular, tendrá la opción preferencial para designar los candidatos a la Presidencia de la República y al gobierno de la Ciudad de México, para los comicios del 2024, privilegio que de inmediato despertó los reproches del presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva.

Con respecto a las candidaturas para este año, los más pefilados para ese propósito son, en el Estado de México, la diputada local Paulina Alejandra del Moral Vela y en Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien se ha desempeñado como secretario de Inclusión y Desarrollo Social en la actual administración de Miguel Angel Riquelme Solís.

El apetecido fruto de la discordia para la alianza opositora sigue siendo Movimiento Ciudadano, partido con el cual mantiene una relación de amor y odio poco disimulada. Por un lado, le exigen que se sume a la alianza opositora y por otro le critican que su renuencia le haga el juego a Morena y al gobierno de la Cuarta Transformación.

El pasado jueves 12 de enero Gustavo de Hoyos, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, además de fundador de las organizaciones Sí por México y de [email protected], estuvo en Guadalajara y señaló que a la alianza opositora le faltaría, en 2023 y 2024, el partido Movimiento Ciudadano.

Pero aún cuando se concretara esa amplia alianza, si no lograra un verdadero apoyo de la sociedad, a la oposición no le alcanzarían sus fuerzas para derrotar a Morena y frenar al gobierno de la Cuarta Transformación, explicó Gustavo de Hoyos.

El cierre del año no fue de buenos augurios para la alianza opositora. Grupo Reforma, que no tiene particular simpatía por Morena y por el gobierno de la Cuarta Transformación, de quienes ha sido persistente y severo crítico, dejó caer un balde de agua fría sobre PAN, PRI y PRD con la encuesta que publicó el miércoles 7 de diciembre del 2022.

Su titular de portada, “Va por México no tiene figura visible” y competitiva, registró las pobrezas de los potenciales contendientes opositores.

Mostró que no es significativo el respaldo que recibieron algunos de los personajes más mencionados como potenciales candidatos de la alianza opositora PAN-PRI-PRD: el panista Ricardo Anaya, con 11 por ciento de apoyo; el priista gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo con 6 por ciento, en tanto que los diputados federales panistas Margarita Zavala y Santiago Creel sólo serían apoyados por el 6 por ciento de las personas encuestadas.

Entre los potenciales precandidartos de Movimiento Ciudadano, quien recibió más apoyo de los simpatizantes de ese partido fue el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, con 37 por ciento; el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García recibió un 8 por ciento de respaldo y el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, un 6 por ciento.

Entre los morenistas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum fue la más favorecida, con 31 por ciento; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores tuvo un 25 por ciento de respaldo y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López captó el 5 por ciento, un punto más de apoyo que el senador Ricardo Monreal.

Y a la pregunta específica de ¿por quién estaría usted dispuesto a votar para Presidente de la República en el 2024?, las tres primeras posiciones quedaron de la siguiente manera: 34 por ciento dijo que sufragaría por Claudia Sheinbaum, el 33 por ciento por Marcelo Ebrard y el 27 por ciento por Luis Donaldo Colosio Riojas.

El pasado jueves 5 de enero del 2023 la consultora regiomontana Massive Caller publicó su encuesta sobre los aspirantes a la candidatura presidencial y a la pregunta de ¿por cual partido o coalición electoral votaría usted?, el 45.3 por ciento dijo que por la alianza encabezada por Morena, mientras que el 34.1 por ciento se inclinó por la coalición opositora PAN-PRI-PRD.

Y en la confrontación directa de potenciales precandidatos, Marcelo Ebrard, como abanderado de la coalición Morena-PT-Partido Verde, recibiría el 38.9 por ciento de los votos, contra el 29.1 por ciento de Luis Donaldo Colosio Riojas, respaldado por una amplia coalición de PAN-PRI-PRD y Movimiento Ciudadano.

En un ejercicio similar, Claudia Sheinbaum sumaría el 34.8 por ciento de la votación potencial, como candidata de Morena, PT-Partido Verde, mientras que Luis Donaldo Colosio Riojas, como aspirante de PAN-PRI-PRD y Movimiento Ciudadano, tendría el 29.2 por ciento.

Hasta este momento, el escenario político del país y la correlación de fuerzas entre Morena y sus aliados, frente a sus rivales, nos dice que la Cuarta Transformación tiene el apoyo de 22 gobernadores contra 10 de la oposición, incluyendo Jalisco y Nuevo León, en poder de Movimiento Ciudadano.

Morena y sus aliados influyen -para bien o para mal- en la vida de casi 74 millones de personas, el 58 por ciento de la población total del país. La oposición gobierna entidades que suman 52 millones de personas.

La población total de México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía asciende a poco más de 126 millones de personas.

Una derrota de la coalición opositora en el Estado de México, dejaría totalmente abierto el camino para que Morena y sus aliados ganaran la Presidencia de la República en el 2024. El triunfo de la oposición en esa entidad sería una bocanada vital de oxigeno para los rivales del gobierno de la Cuarta Transformación.

Rumbo al 2024 la máxima aspiración para PRI y PRD es la supervivencia. Para el PAN, su principal desafío será evitar que Movimiento Ciudadano lo desplace del segundo lugar como fuerza política.

