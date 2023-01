Irán ejecuta a Alireza Akbari, ciudadano británico-iraní acusado de espionaje

Madrid, 14 de enero (EUROPA PRESS).- Irán ha anunciado este sábado que ha ejecutado al ciudadano británico-iraní Alireza Akbari, que había sido acusado de espionaje y de trabajar para el MI6, el servicio de Inteligencia de Reino Unido.

El juicio de Akbari se habría llevado a cabo con la presencia de su abogado y la sentencia de muerte se habría dictado sobre la base de “pruebas fundamentadas”, según ha informado la agencia Mehr.

Considerado por Teherán como uno de los “agentes más importantes” del MI6 y todo un “maestro del espionaje”, Akbari fue Viceministro de Defensa durante el mandato del expresidente iraní Mohammad Mohammad Jatamí (1997-2005).

Iran has executed a British national.

This barbaric act deserves condemnation in the strongest possible terms.

This will not stand unchallenged.

My thoughts are with Alireza Akbari’s family.

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) January 14, 2023