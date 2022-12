“Cuando vean este video estaré muerto”: Hombre se suicida para concienciar sobre Irán

París, 28 de diciembre (Radio Francia Internacional).- El iraní fue encontrado ahogado a última hora del lunes, según informó la policía a la AFP, confirmando una información publicada en el diario local Le Progrès. El hombre, de 38 años según su video, no pudo ser reanimado a pesar de la intervención de los bomberos, que lo llevaron de vuelta al muelle, según la misma fuente.

Irán vive desde hace tres meses una oleada de protestas sin precedentes desde la Revolución Islámica de 1979. Nació de la reivindicación de los derechos de la mujer tras la muerte, a mediados de septiembre, de Mahsa Amini, detenida por llevar incorrectamente el velo islámico según las normativas del país. Las manifestaciones por la libertad de las mujeres se han convertido gradualmente en un movimiento más amplio contra el régimen islámico. Las autoridades, que denuncian “disturbios”, han detenido a miles de personas y condenado a muerte a una docena por su participación en el movimiento de protesta.

Devastating 💔#Mohammad_Moradi, an Iranian living in France, recorded this video before committing suicide.

He asked the world not to be indifferent to the situation in Iran. “I’d rather die than see my compatriots miserable in Iran”

Rest In Peace #IranRevolution pic.twitter.com/pKWZr6kEYL

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 27, 2022