Protestas en Irán muestran la ira pública, pero probablemente no duren: Análisis AP

Por Jon Gambrell

Irán, 25 de septiembre (AP).– Algunos videos muy breves que han circulado en Internet muestran las protestas que convulsionan a Irán por la muerte de una mujer de 22 años tras ser detenida por la policía moral iraní.

Pero esos rápidos vistazos dan constancia de que la ira pública en todo el país, que antes sólo se cocía a fuego lento, ahora está hirviendo.

Las manifestaciones por la muerte de Mahsa Amini —y la represión gubernamental que está surgiendo para sofocarlas— representan el más reciente ciclo de disturbios que se ha producido en Irán desde la Revolución Islámica de 1979.

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets.#HadisNajafi, 20، was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic’s security forces.

Be our voice.#مهسا_امینیpic.twitter.com/NnJX6kufNW

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 25, 2022