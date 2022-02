OMS: El mundo corre el riesgo de perder la oportunidad de controlar pandemia en 2022

Ginebra, 14 feb (EFE).- La posibilidad de que la pandemia de COVID-19 esté bajo control en 2022 sigue estando ahí, pero el mundo “corre un creciente riesgo de desperdiciarla”, advirtió hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ello se combina con situaciones muy diferentes en países donde los niveles de vacunación y de test son aún bajos, “lo que crea las condiciones ideales para que emerjan nuevas variantes del coronavirus”, aseguró el experto etíope.

I used the opportunity to also ask countries to:

1️⃣ help us vaccinate the world & support @WHO’s global target of 70%

2️⃣ contribute their fair share to fully fund the @ACTAccelerator

3️⃣ support the mRNA technology transfer hub for local production https://t.co/wf7ScZ3gx1

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 14, 2022