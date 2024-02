¿Hacia dónde caminan Gálvez y Sheinbaum? Periodistas contrastan sus intercampañas

En esta entrega de VERSUS, las periodistas Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán y Meme Yamel contrastaron la ruta que ha tomado cada una de las candidatas en este periodo que antecede el inicio formal de las campañas, que tendrá lugar el próximo 1 de marzo, así como lo escándalos mediáticos que han tenido en los cuartos de guerra tanto de Gálvez como de Sheinbaum.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz están a quince días de iniciar formalmente sus campañas. Durante el periodo conocido como las intercampañas la candidata del PRI y PAN llevó a cabo giras por Estados Unidos y España en las que no estuvo exenta de la polémica, mientras que la abanderada de Morena tuvo que lidiar con el pragmatismo que llevó a cuadros de otros partidos a hacerse de espacios dentro de la Cuarta Transformación que ahora ella encabeza.

“Lo que vemos es el descaro absoluto de una Xóchitl Gálvez que a mí me parece precioso como nos ayuda incluso a ver ese calladón de boca, de muchos al demostrar fehacientemente que se reúne con personajes como John Negroponte, que es el director emérito del Wilson Center y que fue Embajador de Honduras durante los años 70 y desde ahí estuvo operando la guerra a favor de los contras en Nicaragua, en contra del Frente Sandinista”, expuso Alina Duarte.

Alina cuestionó que Xóchitl haya seguido la misma ruta que Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés y Jesús Zambrano, de reunirse con Luis Almagro, “que tiene expertise doctorado honoris causa en golpes de Estado dentro de la región”. “Esta gira culmina en Madrid con algo que es bellísimo, y que de ser cierto, a mí me parece maravilloso que es que ni Vargas Llosa, uno de los referentes de la derecha, la quiso recibir”.

Adriana Buentello señaló que el que no lo hayan recibido Alberto Núñez Feijóo y el Nobel Mario Vargas Llosa quitó peso a su gira por Madrid: “fue un poco desdibujada la gira por España particularmente, pero también ojo porque los temas que plantea me parecen importantes. El Presidente ha pugnado porque en el caso de España haya una disculpa, por los crímenes del pasado, por toda esta situación de la conquista y Xóchitl va a buscar revertir todo eso”.

“De la mano de la derecha y la ultraderecha va a España a pasearse, pero también a promover esta narrativa, del crimen organizado muy de la mano de Felipe Calderón”, expuso Buentello.

Para Meme Yamel se trató de “la gira de la derrota”, en cuanto al periodo intercampaña que, expuso, ha servido para ver a quién sirve cada quien. “El periodo de intercampañas se supone que es un período donde la intensidad de la campaña está al interior de los partidos políticos con la definición de las candidaturas, la resolución de los conflictos”.

Yamel dijo que Xóchitl Galvez ha mostrado una “falta de definición, ahí es donde no me extraña que Vargas Llosa no la reciba, porque tienes a unas Xóchitl Gálvez que va a hacer la gira de la derrota con los intereses a los que representa o los que busca defender, que son las élites, los corporativos, los extranjeros, el dinero, la falta de soberanía”.

Y ahondó: “En el caso de Claudia Sheinbaum no es una mujer que tenga que decir ‘yo soy, eh, mujer, fui madre, fui madre de una hija, soy científica y entonces por eso soy superior’. No estás viendo a una mujer que utiliza su vida para un proyecto político, sus credenciales ahí están, ¿Qué es lo que está haciendo Claudia Sheinabum? Un trabajo al interior, un trabajo con el partido, un trabajo con el PT, un trabajo con el Verde, un trabajo con Morena, o sea, un trabajo al interior de los partidos”.

En ese sentido, Daniela Barragán consideró que en lo que respecta a Claudia Sheinbaum, al tener una ventaja de hasta 30 puntos, de acuerdo con las encuestas, no ha tenido la necesidad de responder a los ataques, aunque cuestionó la postura que ha tomado frente a la llegada de candidaturas y perfiles incómodos que se han sumado a la 4T como fue el caso de los Hank Rhon en Baja California, de los cuales la dirigencia desistió, y del exgobernador priista Eruviel Ávila, quien desde el Partido Verde ha manifestado su respaldo a Sheinbaum.

“Claudia puede darse lujo por esa ese colchón de los 30 puntos de no responder a ese tipo de comentarios pero en este periodo de intercampañas y ya en la parte final de la precampaña, si hemos tenido episodios en el que la postura de Claudia ha sido un tanto débil. Primero, por ejemplo, el caso de la alianza en Baja California con el PES que es el partido de los Hank Rhon”, señaló Barragán.

Para Alina Duarte el reto que tiene hoy Claudia Sheinbaum y en general Morena y la Cuarta Transformación es sopesar “en qué lado se quiere sostener con mayor fortaleza. Es muy fácil la burocratización de los partidos políticos, de los gobiernos, eso es lo más fácil en el mundo e incluso hasta lo más natural, que los liderazgos que en algún momento estuvieron en las calles, en las universidades, en los sindicatos, pasen a ser parte de un gobierno que termina burocratizándose, el reto aquí la novedad del proceso que tenemos es que hay una serie de movimientos sociales, la otra es que no todos los movimientos sociales responden exactamente igual y este país es sumamente diverso”.

“Las transiciones nunca han sido fáciles en América Latina, nunca, y han terminado en golpes de Estado, en pleitos internos como el de Evo y Lucho (Luis Arce Catacora), que hoy están peleados a muerte, encarcelamientos, persecuciones, exilios o el deslactosamiento como Alberto Fernández después del kirchnerismo. Estamos en ese punto en donde la militancia se apropia del proceso que también aportó”.

Meme Yamel señaló a su vez cómo vivimos aún en un sistema partidista, donde estamos muy acostumbrados a que el candidato es el que da las órdenes y las instrucciones de quién es quién va en cada lugar. “En Morena tienen una comisión nacional de encuestas, tienes a los consejos y les dieron esa autonomía que quizás en el PRI, en el Partido Verde o en otros partidos no existe”, refirió.

“A diferencia de otros procesos partidistas que conocemos no es el candidato a la presidencia el que tiene el radar de quién es cada uno de los candidatos, no es ella (Claudia) quien los está poniendo, pero qué es lo que sí está pasando, que algunos comités o algunos intereses que no representan a la 4T, pero que tienen intereses muy fuertes en este proceso sabiendo y los números conociendo las oportunidades y la competitividad de Morena evidentemente le están apostando a este proyecto porque quieren cobijarse en una gran sombra que les permita mantener fuero, dinero, etcétera”, puntualizó.

