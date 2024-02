¿Qué es la viruela de Alaska? Reciente caso atrae atención a virus visto en animales

Por Mike Stobbe

Nueva York, 14 de febrero (AP) — Durante nueve años, las autoridades sanitarias de Alaska han estado al tanto de un inusual virus que provoca enfermedades raras y relativamente leves en el área de Fairbanks. Pero un caso reciente en otra parte del estado, que en esta ocasión provocó la muerte de un hombre, ha dirigido nuevamente la atención a la denominada viruela de Alaska.

A continuación, algunos datos sobre el virus:

¿QUÉ ES LA VIRUELA DE ALASKA?

El virus que causa la viruela de Alaska pertenece a una familia de virus con forma de ladrillo que pueden infectar a animales y seres humanos. Estos patógenos, conocidos como orthopoxvirus, suelen causar lesiones en la piel. Cada uno tiene sus propias características, y algunos se consideran más peligrosos que otros.

La viruela común es quizás la más famosa de esas enfermedades, pero otros miembros de esa familia son la viruela del camello, la viruela bovina, la viruela equina y mpox, conocida anteriormente como viruela símica.

La viruela de Alaska fue descubierta en 2015 en una mujer que vivía cerca de Fairbanks, Alaska. Se ha encontrado principalmente en mamíferos pequeños, como los ratones de campo de espalda roja y las musarañas. Pero mascotas, como los perros y gatos, también pueden ser portadoras del virus, afirman las autoridades de salud.

Siete personas, todas ellas en Alaska, han sido infectadas con el virus en los últimos nueve años.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA VIRUELA DE ALASKA?

Las personas que contraen la viruela de Alaska han desarrollado una o más protuberancias o pústulas en la piel, así como dolor muscular o en las articulaciones e inflamación de los nódulos linfáticos.

Casi todos los pacientes presentaron cuadros leves que se curaron sin mayor asistencia médica al paso de unas semanas, pero las personas con un sistema inmune debilitado podrían estar en riesgo de padecer una enfermedad más grave.

¿CÓMO SE PROPAGA LA VIRUELA DE ALASKA?

Las autoridades creen que la viruela de Alaska se propaga mediante el contacto con animales infectados.

No se ha documentado ningún caso en el que se haya contagiado de una persona a otra. No obstante, otros virus de la misma familia pueden propagarse cuando una persona entra en contacto con las lesiones de otra, por lo que las autoridades sanitarias de Alaska recomiendan que las personas infectadas se cubran las llagas.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL CASO MÁS RECIENTE?

Las autoridades sanitarias de Alaska tienen conocimiento de siete personas infectadas con el virus de la viruela de Alaska desde que se descubrió el patógeno, pero el caso más reciente es el primero del que se tenga conocimiento que alguien muere a causa de la enfermedad.

El anciano, quien vivía en la península de Kenai, recibía tratamiento para el cáncer y su sistema inmune estaba debilitado por los medicamentos. En septiembre observó una úlcera enrojecida debajo de la axila derecha y acudió a varios médicos durante los siguientes dos meses por síntomas de fatiga y dolor ardiente. Fue hospitalizado en noviembre y murió el mes pasado, según el boletín que publicaron las autoridades de salud del estado hace unos días.

First fatal case of #Alaskapox

⚠️An immunocompromised♂️ in #Alaska has died from Alaskapox, marking the 1st known human fatality from the #virus

👇https://t.co/dupXaTtfjR

ℹ️Alaskapox, discovered in 2015 (doi: 10.1093/cid/cix219), causes mild illness in most cases#PublicHealth pic.twitter.com/2T6fyBvJmw

— Antonio Guerrero (@guerreroespejo) February 10, 2024