Cruces irregulares en la frontera de México-EU se reducen a la mitad durante enero

Las cifras se dan a conocer mientras la Cámara de Representantes federal aprobó dar inicio a un proceso de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas por su gestión en la frontera.

Por Rebecca Santana y Elliot Spagat

Washington, 14 de febrero (AP).— Las detenciones por cruces irregulares en la frontera de Estados Unidos con México se redujeron en un 50 por ciento durante enero en comparación con los máximos históricos de diciembre, lo que representa el tercer mes con la menor cantidad de arrestos durante la Presidencia de Joe Biden, informaron las autoridades el martes.

Incluso si resulta temporal, el marcado declive es una buena noticia para la Casa Blanca a medida que la inmigración se convierte en uno de los temas más importantes en las elecciones presidenciales de este año. Las encuestas muestran que es la principal preocupación entre muchos de los votantes republicanos en las primarias.

El descenso estacional y una mayor intensificación en las medidas de control por parte de Estados Unidos y sus aliados han provocado esta fuerte disminución, señaló Troy Miller, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés). Las autoridades estadounidenses han elogiado repetidamente a México por las restricciones que implementó a finales de diciembre.

En total, los agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron 124 mil 220 arrestos durante enero frente a los 249 mil 735 de diciembre, la cifra mensual más alta de la que se tenga registro. Las detenciones de venezolanos bajaron un 91 por ciento, de 46 mil 920 en diciembre a cuatro mil 422 en el primer mes de 2024.

Las cifras de detenciones varían, y la disminución de enero podría resultar pasajera. Panamá informó que 36 mil 001 migrantes atravesaron la región del Darién durante enero, un aumento de 46 por ciento respecto a diciembre. La mayoría de las personas que cruzan la selva panameña son venezolanos que se dirigen a Estados Unidos, con cantidades considerables de personas procedentes de Haití, China, Ecuador y Colombia.

“Seguimos teniendo graves problemas en nuestra frontera que superan la capacidad del sistema de migración”, dijo Miller.

Tucson, Arizona, volvió a ser el sector de mayor actividad de cruces ilegales, con 50 mil 565 detenciones, un 37 por ciento menos respecto a diciembre, seguido por San Diego. Los arrestos en el sector Del Río de la Patrulla Fronteriza, que incluye a la ciudad de Eagle Pass —epicentro de las labores de control fronterizo del Gobernador texano Greg Abbott—, cayeron un 76 por ciento en comparación con diciembre a 16 mil 712, la cifra más baja desde diciembre de 2021. Las detenciones en Rio Grande Valley, en Texas, disminuyeron un 60 por ciento a 7 mil 340, la menor cantidad desde julio de 2020.

Los únicos meses de la presidencia de Biden en los que se han registrado menos arrestos fueron junio de 2023, después de que se retiraron las restricciones al asilo implementadas por la pandemia de coronavirus, y febrero de 2021, su primer mes completo en el cargo.

Durante una entrevista con The Associated Press en enero, Mayorkas dijo que la agencia de migración de México no tenía los fondos en diciembre para implementar medidas para reducir la migración, pero una vez que se corrigió eso se registró una caída inmediata y sustancial en el número de migrantes encontrados en la frontera sur.

Cuando se incluye a los migrantes a que se les permitió ingresar a Estados Unidos por la vía legal, el total de encuentros fue de 176 mil 205 en enero luego de rebasar los 300 mil por primera vez en diciembre. Las autoridades estadounidenses admitieron a unas 45 mil personas en los cruces fronterizos con México durante el mes de enero mediante un sistema de citas por Internet llamado CBP One, lo que eleva el total a 459 mil 118 desde que se adoptó el uso de la app hace un año.