AMLO habla con Mayorkas, titular de Seguridad Nacional de EU, de migración y trabajo

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este lunes una reunión con el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para tratar asuntos de trabajo y migración.

El mandatario subrayó que “es necesario respetar los derechos humanos de las y los migrantes, así como crear oportunidades de trabajo, tanto en sus comunidades como de manera regular en Estados Unidos”. En ese sentido, enfatizó que es necesario fortalecer sus programas de cooperación para el desarrollo como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, en El Salvador y Honduras.

López Obrador afirmó que la cooperación para abrir opciones regulares para la migración entre Centroamérica, México y Estados Unidos es el camino correcto para evitar flujos migratorios desordenados, lo que además beneficiaría económicamente tanto a las personas migrantes como a los distintos actores económicos en Estados Unidos.

Durante la reunión de trabajo, ambas delegaciones conversaron sobre los principales retos de cooperación, a nivel binacional y regional, para avanzar en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, así como en flujos ordenados, seguros y regulares con apego a los marcos jurídicos de ambos países y conforme a derecho internacional.

El encuentro se llevó a cabo a las 12:00 horas luego de haber sido recibido por el Canciller Marcelo Ebrard. Después de la reunión con el Presidente López Obrador, Mayorkas partirá a Costa Rica para reunirse con Carlos Andrés Alvarado Quesada, Presidente de dicho país, así como con integrantes de su Gabinete.

