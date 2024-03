INE ordena a AMLO quitar de redes las menciones a su entrevista con Inna Afinogenova

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE argumentó que Andrés Manuel López Obrador habló de la sucesión presidencial, de Claudia Sheinbaum, y criticó a los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, PRI y PAN.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).– El Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó este jueves al Presidente Andrés Manuel López Obrador eliminar o modificar el video que publicó en sus redes con la entrevista que le realizó la periodista Inna Afinogenova, debido a que toca temas electorales y menciona a actores políticos que participan en estos comicios, en un hecho que el mandatario calificó de “censura” en su conferencia matutina.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE avaló las medidas contra López Obrador por esta entrevista, ya que habló de la sucesión presidencial, de la candidata de su partido, Morena, Claudia Sheinbaum, y criticó a los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, PRI y PAN, respectivamente, además de solicitarle que no opine sobre la contienda, ya que podría generar “inequidad irreparable” al proceso electoral.

El Presidente respondió en su conferencia matutina de este mismo jueves desde Baja California. “Me acaban de informar que los del INE volvieron a ‘cepillarme’”, dijo, un término de uso común en el béisbol.

“Acaban de resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso, todavía no nos han notificado. Es una buena entrevista, se ha visto mucho en México y se ha visto mucho en España”, dijo. “Porque hablamos de lo que me pregunta y ahora resulta que quieren que la baje. Censura, acaba de venir una marquesa, duquesa, condesa española a hablar mal de mí y a ella no la censuran”, agregó sobre la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo.

“La trajo el bloque conservador. Es un partido de España de estos franquistas que quedaron, que son muchos, porque falleció [Francisco] Franco. La trajeron con ese propósito y a ella no la sancionan ni a quienes la trajeron. Es una compañera de un medio independiente, no es el New York Times o el Wall Street Journal o el Financial Times, o el Washington Post. Le di la entrevista a un medio independiente y les molestó. La están censurando”, concluyó.